Президент Шавкат Мирзиёев, в четверг утверждённый кандидатом в президенты от Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП), в предвыборной программе отдельно остановился на вопросах озеленения территорий и улучшения инженерно-коммуникационной и дорожной инфраструктуры в Ташкенте и регионах.

По его словам, в предстоящие годы «будет продолжена работа по превращению столицы в удобную для населения, экологически чистую и имеющую все условия для жизни территорию».

«Система общественного транспорта города Ташкента будет полностью пересмотрена. Кроме того, будет обновлено 3000 км внутренних дорог и построено 10 современных мостов (о каких мостах идёт речь, не уточняется — ред.). Уровень озеленения Ташкента будет доведен до 30%, появится 9 общественных парков, 20 скверов, 250 км велосипедных и пешеходных дорожек», — сказал президент.

Он добавил, что система канализации Ташкента будет перенесена за черту города, и на основе государственно-частного партнёрства планируется строительство нового очистного сооружения.

По его словам, за счёт восстановления 16 км берегов реки Чирчик ожидается освоение 500 га земель, на которых должны появиться производственные объекты, пункты обслуживания и жилые дома. «В целом, в следующие пять лет начнётся поэтапная реализация проекта по созданию города Новый Ташкент», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Глава государства сообщил, что в рамках реализации программ «Обод кишлок» и «Обод махалла» отдельное внимание будет уделено строительству инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктуры исходя из точек роста регионов.

«В этом направлении планируется построить и обновить 70 тысяч км магистральных электрических сетей и сетей низкого напряжения, более 22 тысяч трансформаторов и свыше 100 подстанций. В то же время будет построено более 70 тысяч км автомобильных дорог, свыше 15 тысяч км сетей питьевого водоснабжения и более 1000 км канализационных сетей», — сообщил президент. Он добавил, что уровень обеспечения населения страны централизованным питьевым водоснабжением планируется довести до 87%.

До 2026 года канализационные системы намечено обновить в 32 крупных городах и 155 районных центрах. Услугами вывоза бытовых отходов будет охвачено 100% населения, а уровень их переработки повышен с 21% до 50%, сообщил Шавкат Мирзиёев.

«Между Ташкентом и крупными городами будет налажено ежедневное сообщение с возможностью преодолевать расстояние максимум за 6−7 часов. Электрификация железных дорог будет увеличена с текущих 40% до 60%. По направлению „Ташкент — Ургенч“ будет налажено движение скоростных поездов», — сказал он.

Президент сообщил о планах запуска общенациональной программы «Яшил макон» («Зелёное пространство»). В рамках этой программы ожидается внедрение системы посадки деревьев в домохозяйствах, на улицах, в махаллях и сёлах, городах, вдоль дорог и полей, выращивания кустарников, соответствующих климату региона, орошения и ухода за ними. «Через эту систему в регионах ежегодно будет высаживаться 200 миллионов деревьев», — заявил он.

По примеру парка «Новый Узбекистан» в Каракалпакстане и областных центрах запланировано создание «зелёных парков» площадью не менее 50 га. В городах и районных центрах зелёные парки должны будут приходиться на каждые 50−100 тысяч жителей.

«Вместе с этим будет внедрён бессрочный мораторий на вырубку деревьев. Отныне территории парков и зелёных зон категорически запрещается использовать для иных целей», — сказал президент.

На высохшем дне Аральского моря намечено создать 500 тысяч га зелёных насаждений, их общая территория будет доведена до 2,5 миллионов га, или 78% территории.

В Приаралье за счёт Зелёного климатического фонда и Глобального экологического фонда для предотвращения изменения биоразнообразия и климата, а также деградации почвы будут реализованы проекты на 300 млн долларов, отметил президент.

На совещании по вопросам улучшения экологической ситуации 24 августа Шавкат Мирзиёев объявлял, что мораторий на вырубку ценных пород деревьев и кустарников, действующий до конца года, будет продлён до 2024 года.