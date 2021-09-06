Суд в Беларуси огласил приговор членам Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку, сообщило Zerkalo.io (проект бывшей команды TUT.ВY).

Марии Колесниковой назначено 11 лет колонии общего режима, Максиму Знаку — 10 лет колонии усиленного режима. Их признали виновными по статьям о заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, публичных призывах к захвату власти и создании экстремистского формирования.

Напомним, Мария Колесникова была координатором штаба незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико на выборах президента страны в 2020 году. После того, как Виктора Бабарико водворили в СИЗО в связи с открытым на него уголовным делом, Мария Колесникова присоединилась к штабу Светланы Тихановской, ставшей «единым» кандидатом оппозиции.

Колесникова участвовала в акциях протеста против итогов выборов. В сентябре 2020 года ее пытались выдворить из страны в Украину, однако оппозиционер порвала свой паспорт. После ее задержали по уголовному делу о призывах к захвату власти в Беларуси. Все это время Мария Колесникова находилась в СИЗО, как и адвокат Максим Знак.

Суд над оппозиционерами начался 4 августа и проходил в закрытом режиме, открытым было только оглашение приговора.

Защитники осужденных заявили, что намерены обжаловать решение суда.