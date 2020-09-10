Член Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по части 3 статьи 361 Уголовного кодекса — публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на адвоката задержанной.

Защитница смогла встретиться с Марией Колесниковой в СИЗО №1, где та сейчас находится. Никаких процессуальных действий пока не происходило.

Утром 7 сентября Мария Колесникова перестала выходить на связь. Ее посадили в микроавтобус с надписью «Связь» в центре Минска и увезли в неизвестном направлении, сообщила свидетельница произошедшего.

На следующий день оппозиционера задержали на границе с Украиной. По словам президента страны Александра Лукашенко, она и еще «не то друзья, не то водители, не то близкие, не то далекие» (речь о членах Координационного совета Антоне Родненкове и Иване Кравцове) пытались бежать на Украину.

«Ее то ли выбросили из машины — ну, на ходу. На ходу. Ну так они там втроем были, кто ее мог выбросить? Наши пограничники, естественно, ее задержали», — говорил он в интервью российским журналистам.

Ивану Кравцову и Антону Родненкову удалось перейти границу. На пресс-конференции в Киеве они рассказали, как покидали Беларусь. Их задержали, а затем привезли на границу, где они увидели и Марию Колесникову. По их словам, вели ее силой, она сопротивлялась и «кричала, что никуда не поедет». Затем ее затолкали в машину и закрыли дверь, где она увидела свой паспорт, который порвала и выкинула в окно. Мария Колесникова затем вышла сама через окно и пошла в сторону белорусской границы. «Без паспорта пересечь границу нельзя, и принудительно нельзя», — заявили они.

Позднее стало известно, что адвокат Максим Знак, тоже член Координационного совета оппозиции, также задержан как подозреваемый по уголовному делу о попытке захвата власти.

Из семи членов президиума Координационного совета шестеро либо задержаны, либо находятся за пределами страны. На свободе только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

В конце августа генеральный прокурор (на тот момент) Александр Конюк заявил, что создание и деятельность совета направлены на захват государственной власти, а также причинение вреда национальной безопасности Беларуси, было возбуждено уголовное дело.