Против руководителей белорусского независимого информационного портала TUT.BY 18 мая возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщила редакция издания.

Белорусский Комитет государственного контроля (КГК) сообщил, что юридическое лицо редакции два года назад стало резидентом Парка высоких технологий (ПВТ) и получило выручку, «не обусловленную деятельностью, разрешённой для резидентов». В результате «необоснованного использования государственной поддержки» причинило государству «ущерб в особо крупном размере». Статус резидента отозван.

Редакция TUT.BY, однако, заявила, что деятельность компании соответствовала требованиям декрета «О развитии цифровой экономики», которым были расширены сферы деятельности резидентов ПВТ. В частности, компания создавала не только продукты, обеспечивающих функционирование портала, но и программное обеспечение для оказания рекламных услуг в интернете, управления ими, сбора статистики, резервирования-бронирования рекламных мест на портале и прочее.

Сайт TUT.BY заблокирован, он недоступен даже при использовании VPN. Министерство информации Беларуси ограничило доступ к сайту, поскольку «Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещённой информации». В надзорном ведомстве пояснили, что согласно статье 38 закона Беларуси о СМИ, на интернет-ресурсах запрещено распространение сведений от имени организаций, которые не прошли государственную регистрацию. Речь идет, в частности, о фонде BYSOL, который не зарегистрирован в Беларуси. Фонд собирает средства «для поддержки пострадавших от репрессий в Беларуси».

Утром 18 мая в центральный офис издания пришли с обыском сотрудники департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси. Обыски прошли и у сотрудников дома, в том числе и у главного редактора Марины Золотовой. В течение дня 18 мая были задержаны 13 сотрудников. Некоторых из них уже отпустили.

В редакции заявили, что расценивают уголовное дело как попытку оказать давление на редакционную политику.

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в видеообращении назвала происходящее «умышленным убийством» СМИ и сообщила, что обсуждает «разгром» издания с представителями Евросоюза.

Представительство Евросоюза в Беларуси призвало обеспечить свободу СМИ в стране, с похожим заявлением выступило и посольство США в Минске.

Сейчас сотрудники TUT.BY пытаются найти всех задержанных и пропавших, а также оказать правовую поддержку своим коллегам. После блокировки домена портал продолжает свою работу в социальных сетях.

TUT.BY — одно из крупнейших и независимых изданий в Беларуси. Редакция активно освещала протесты против избрания президентом страны Александра Лукашенко летом прошлого года. В сентябре сайт временно лишили аккредитацию по иску Министерства информации, которое увидело в его публикациях «недостоверную информацию», наносящую вред государственным интересам.