Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) отметило падение продаж на рынке автомобилей по итогам июля, сообщили «Газете.uz» в организации.

В июле количество договоров купли-продажи автомобилей среди населения сократилось на 23,8% по сравнению с июнем. Вместе с тем, по сравнению с июлем 2020 года продажи на авторынке выросли на 16,2%.

Эксперты ЦЭИР считают, что нынешние карантинные ограничения оказались не столь жесткими по сравнению с июлем прошлого года, когда действовал локдаун. Это позволило избежать резкого падения спроса.

В первую очередь, на покупателей и на продажи на отечественном авторынке сейчас оказывает давление не цена, а доступность автомобилей. Ситуация с поставками полупроводников ухудшается, и негативная тенденция продолжится, считают в центре.

Глобальный дефицит микрочипов, вызванный пандемией коронавируса, увеличивает время ожидания. В связи с этим, доставка некоторых отечественных автомобилей по вновь заключенным договорам начнётся лишь в феврале 2022 года.

Индекс изменения количества зарегистрированных и перерегистрированных автомобилей.

Однако, наибольшее уменьшение купли-продажи на авто в основном наблюдалось на вторичном рынке. Так, снижение по сравнению с прошлым месяцем составило 30,9%, на первичном рынке — 9,3%.

Возможно, это происходит из-за увеличения срока доставки нового автомобиля и ограничений возможностей потенциального потребителя на обмен старого авто на новое.





Первичный и вторичный авторынок в 2021 году.

За отчётный период количество зарегистрированных и перерегистрированных автомобилей снижалось умеренными темпами во всех регионах (кроме Джизакской области). Наибольшее снижение зафиксировано в Ташкенте (55,8%), Кашкадарьинской (24,7%), Навоийской (19%) и Ферганской (17%) областях.

В июле 2021 года было зарегистрировано 17,2 тысячи новых автомобилей. Из них 454 (2,7%) — иномарки.

В целом за январь-июль по всей стране было продано 111,8 тысяч новых автомобилей, в том числе около 5100 иномарок.

«Газета.uz» ранее сообщала, что по итогам шести месяцев UzAuto Motors увеличила чистую прибыль почти на 70% — до 902,6 млрд сумов ($84,6 млн), несмотря на падение производства на 24%. Компания за шесть месяцев сократила производство практических всех бюджетных моделей автомобилей — Spark, Nexia, Gentra и Cobalt (кроме Damas и Labo) — с 143,4 тысяч до 108,7 тысяч (на 24%) и продавала больше автомобилей из премиум-сегмента Trailblazer, Tahoe, Malibu, чьи цены недавно выросли.