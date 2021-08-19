Компания UzAuto Motors сообщила о возобновлении контрактации на автомобили Chevrolet Spark. Заключение договоров на машины этой модели снова доступно через мобильное приложение UzAutoSavdo.

В пресс-службе «Узавтосаноат» уточнили «Газете.uz», что система автоматически отключает контрактацию после реализации всех договоров по имеющимся комплектующим. То есть система не выдает больше контрактов, чем завод может собрать автомобилей.

Автопроизводитель отметил, что сроки поставки автомобилей могут меняться из-за глобального дефицита микросхем и полупроводников. В связи с этим, доставка автомобиля Spark по вновь заключенным договорам начнется в феврале 2022 года.

«Газета.uz» сообщала, что по итогам шести месяцев UzAuto Motors увеличила чистую прибыль почти на 70% — до 902,6 млрд сумов ($84,6 млн), несмотря на падение производства на 24%. В частности, выпуск Spark упал почти в 2,4 раза — с 14511 до 6085 автомобилей по итогам января-июня.

За первые шесть месяцев Узбекистан экспортировал автомобилей на 194 млн долларов. Основным рынком сбыта остаётся Казахстан, на который пришлось 93,7% всех поставок — 181,9 млн долларов. Следом идут Афганистан ($5,7 млн), Украина ($2,3 млн) и Россия ($1,9 млн).

Глобальный дефицит микросхем

Как пишет РБК, производители потребительской электроники уже год страдают от растущего дефицита чипов. Во время пандемии начал расти спрос на смартфоны, ноутбуки, настольные компьютеры, «умные» телевизоры, автомобили и устройства, подключенные к интернету. Каждый такой гаджет работает на чипе, который является его «мозгом». Проблема в том, что производители не могут удовлетворить этот повышенный спрос.

Аналитики TrendForce выяснили, что мировой спрос на микросхемы оказался на 10−30% выше текущего предложения. По данным Susquehanna Financial Group, за первые четыре месяца 2021 года производители полупроводников резко начали отставать по исполнению заказов. Крупным компаниям приходится ждать микросхемы до 17 недель, а небольшим — до одного года или вообще отказываться от проектов.

Издание уточняет, что нехватка чипов повлияла даже на производство автомобилей. Крупнейшие мировые автоконцерны еще в начале 2021 года заявили, что им придется снижать планы по выпуску машин. Проблемы возникли у Nissan, Honda, Ford, Fiat Chrysler, Volkswagen, Suzuki, Subaru и других. Даже «АвтоВАЗ» начал выпускать автомобили Lada моделей Vesta, Xray и Largus без магнитолы. Автопроизводители потеряют в 2021 году более 110 млрд долларов.

Глава Cisco Чак Роббинс заверил, что нехватка микросхем будет ощущаться остро лишь до осени 2021 года. По его словам, предприятия уже наращивают свои мощности, и ситуация будет улучшаться в течение следующих 12−18 месяцев. В TSMC считают, что нехватка полупроводников сохранится и в 2022 году.

В автомобилях чипы используются для выполнения множества функций — от простых, таких, как открывание багажника, до более сложных, таких как работа системы помощи водителю. В большинстве современных автомобилей сегодня используется по меньшей мере 40 микросхем, а в некоторых случаях их число может доходить до 150.