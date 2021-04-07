Компания UzAuto Motors повысила цены на модели Chevrolet Malibu-2, а также обновлённые Equinox и Tracker.

Пользователи социальных сетей сообщали о подорожании этих моделей в конце марта. В частности, стоимость Malibu-2 LTZ 2.0 л (турбо) с люком выросла с 324,4 млн до 369 млн сумов (+13,7%), а обновлённого Equinox — с 349 млн до 414 млн сумов (+18,6%), Tracker — до 240 млн сумов.

На запрос «Газеты.uz» в UzAuto Motors напомнили, что автомобили Malibu второго поколения появились на рынке Узбекистана в апреле 2017 года, а стоимость каждой новой модели Malibu утверждалась «исходя из модификации автомобиля и ни разу за данный период не повышалась».

Последняя версия Malibu LTZ Premier Facelift с двухлитровым турбированным двигателем поступила в продажу в октябре 2019 года, стоимость её не менялась по март 2021 года, отметили в компании.

«Рост курса доллара (более чем на 30%), укрепление курса южнокорейской воны к доллару (10−15%), глобальный рост стоимости логистики в связи с пандемией и другие факторы стали основными причинами обновления цен на данную модель», — заявил автопроизводитель.

Что касается Tracker, то, по данным UzAuto Motors, у обновлённой модели добавились «климат-контроль, электрорегулировка водительского сидения и сидения, обитые искусственной кожей и другие опции».

У обновлённого Equinox в комплектации RS стали доступны «полная светодиодная оптика, адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о поперечном движении сзади при выезде с парковки, мониторинг слепых зон, вентиляция передних сидений, акустическая система премиум класса, системы обеспечения безопасности и другие».

Ранее заместитель председателя «Узавтосаноат» Азизбек Шукуров объяснял, что доходы от продажи дорогих автомобилей — Equinox, Malibu и Tahoe — покрывают убытки от реализации удешевлённых моделей, таких как Spark и Nexia.

Он сообщал, что в 2020 году по моделям Spark и Nexia компания понесла чистый убыток в размере 550 млрд сумов. При этом продажи Equinox, Malibu, Traverse и Tahoe принесли прибыль в 500 млрд сумов.

В начале марта стало известно, что UzAuto Motors планирует сдвинуть сроки поставок производимых автомобилей на 1−2 месяца из-за глобального дефицита полупроводников.

Цена на модели UzAuto Motors по состоянию на 7 апреля





Источник: savdo.uzavtosanoat.uz.