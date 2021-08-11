Хокимият Ташкента прокомментировал действия рабочей группы по обеспечению исполнения закона «О государственном языке», которая работает над тем, чтобы названия улиц, вывески предприятий и организаций, объявления и рекламные тексты были написаны на узбекском языке с соблюдением правил орфографии и стилистики.

В процессе работы устраняются «допускаемые ошибки и недостатки», говорится в сообщении.

«Наименования, логотипы, названия торговых и товарных знаков, присвоенные при государственной регистрации предприятий, организаций и обществ с ограниченной ответственностью, остаются без изменений», — отмечается в сообщении.

В конце июля «Газета.uz» писала, что только в Мирабадском районе рабочая группа выявила нарушения в текстах вывесок, баннеров и объявлений более чем 450 субъектов предпринимательства и других организаций. Из 637 надписей и текстов 494 были написаны на иностранном языке, а 143 составлены с ошибками. По рекомендации рабочей группы 509 наружных надписей и текстов были изменены.

В частности, как сообщалось, вывеска Zarina beauty salon была изменена на Zarina go’zallik saloni, «Слоённая самса» — на Somsa, «Аптека» — на Dorixona, «Всё для дома» — Hamma narsa uy uchun, «Магазин домашних деликатесов» — Tansiq uy taomlari, «Салон элитной керамики и сантехники» — Yevropa keramika va santexnika buyumlari и так далее.

В Юнусабадском районе за пять месяцев было переведено на государственный язык более 1000 вывесок, рекламы, объявлений и других текстов. Мы отмечали, что это может нарушать требования закона «О рекламе» — согласно ему реклама может распространяться на государственном языке или по желанию рекламодателя — на других языках.

В начале июля правительство поручило ускорить переход на узбекский алфавит, основанный на латинской графике. До 1 августа госорганы должны обеспечить обозначение всех улиц, вывесок и различных бланков на латинице. Изначально это планировалось сделать до декабря 2022 года.