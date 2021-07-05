Премьер-министр Абдулла Арипов поручил министерствам, ведомствам и организациям, а также Совету министров Каракалпакстана, хокимиятам областей и Ташкента ускорить переход на узбекский алфавит, основанный на латинской графике. Соответствующий документ (есть у «Газеты.uz») датируется от 1 июля.
Постановлением Кабинета министров Узбекистана от 10 февраля 2021 года была утверждена «дорожная карта» по поэтапному полному переходу на латиницу. Документом до декабря 2022 года планировалось перевести на латинскую графику рабочие бумаги и различные бланки, а также названия мест, улиц, наименований, названий организаций, вывесок, средства массовой агитации, рекламы и объявлений, которые сейчас ведутся на кириллице.
Однако теперь решением премьера поручено выполнить эту задачу уже до 1 августа в связи с подготовкой к празднованию 30-летия независимости Узбекистана.
Согласно статье 5 закона «О рекламе», на территории Узбекистана реклама распространяется на государственном языке или по желанию рекламодателя — на других языках. Зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки (знаки обслуживания), слоговые литеры в типографском наборе (логотипы) могут приводиться на языке оригинала.
Дмитрий Басов
Нет времени на раскачку..
Chess Love
И чего они этим хотят добиться? Чтобы вся работа встала, потому что все будут заниматься переводом всей документации на латиницу?
Кхал Дрого
А как планируется в трехнедельный срок организовать закупку табличек с названиями, если все госзакупки только по тендеру? Хотя можно не отвечать, это риторический вопрос.
Алишер Каримов
У нас все проблемы решены !!! Бюджет с огромным профицитом!! Осталось только поменять все бланки и названий улиц,министерств,агентств,хокимятов. Эх,заживём теперь! И ковид нам нипочем.
ТИМУ₽ & TIMU®
Я лично не знаю латинский алфавит значить не могу читать и понять о чём речь идёт и письменность латинской не владею значить не с могу выразить своё мнения, не с могу написать объяснительную, просьбу. Учиться поздно мне четвертый десяток в следующем году будет идти, работа времени много занимает семью надо кормить а после работы нужно отдахнуть что бы на следующий день пойти пахать, подписывать требования это не мешки ворочить и раствор делать как быть тем как я нас не еденицы среди рабочего класса нас много думайте о народе не народ для вас а вы для народа.
Galina Ahmalenko
Как обычно, всё ускоренными темпами “пятилетка за три года“.. А то, что будут разные ошибки, это “нормально“ — денег на переделку всегда можно найти.. Главное к 1 сентября успеть, а что и как, после торжеств “будем посмотреть“..
Длшд Сдвхбв
К чему такая спешка?.
Почему власти не придерживаются ранее утверждённого плана перехода до конца 2022 года?.
Очень странно.
Что-то как-то мутно всё это..