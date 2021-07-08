За последние пять месяцев рабочая группа Юнусабадского района приняла меры по переводу на государственный язык более 1000 вывесок, рекламы и объявлений и других информационных текстов в рамках реализации закона «О государственном языке», сообщила пресс-служба хокимията Ташкента.

В частности, речь идёт о 47 рекламных щитах (баннерах), 3 призматронах (рекламоноситель из трёхгранных поворачивающихся призм), 5 мониторах, 960 информационных текстов рядом с коммерческими и бытовыми объектами и на их витринах.

Кроме того, выяснилось, что вывески, объявления, реклама и информационные витрины, принадлежащие предприятиям, организациям, объектам торговли и бытового обслуживания на улице Амира Темура (260), на улице Мойкургана (56), на улице Ахмада Дониша (67) и малой Кольцевой автодороге (40), «противоречат действующему законодательству, в связи с чем все они были переведены на узбекскую латиницу».

Специальная рабочая группа продолжает изучение и проверяет объекты на предмет соблюдения закона о госязыке. По данным хокимият Ташкента. меры, принятые рабочей группой, обеспечивают выполнение существующих законов и постановлений.

Согласно статье 20 закона «О государственном языке», тексты вывесок, объявлений, ценников и другой наглядной, а также устной информации оформляются и объявляются на государственном языке и могут быть продублированы на других языках.

Однако согласно статье 5 закона «О рекламе», на территории Узбекистана реклама распространяется на государственном языке или по желанию рекламодателя — на других языках. Зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки (знаки обслуживания), слоговые литеры в типографском наборе (логотипы) могут приводиться на языке оригинала.

26 июня Сенат Олий Мажлиса одобрил закон «О государственном языке» в новой редакции. Документ подробно закрепляет вопросы использования госязыка в деятельности госорганов и организаций, при обращениях физических и юридических лиц, делопроизводстве, на мероприятиях, в нормативно-правовых документах. Чтобы закон вступил в силу, его должен подписать президент.