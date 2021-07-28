Рабочие группы по обеспечению исполнения закона «О государственном языке» работают над тем, чтобы названия улиц, вывески предприятий и организаций, объявления и рекламные тексты были написаны на государственном языке с соблюдением правил орфографии и стилистики, сообщила пресс-служба хокимията Ташкента.
Так, в ходе изучения ситуации в Мирабадском районе выявлены нарушения в текстах вывесок, баннеров, объявлений более чем 450 субъектов предпринимательства и других организаций, расположенных на улицах Шахрисабз, Нукус, Мирабад, Фитрата, МКАД, а также в махаллях «Янги Куйлик», «Корасув», «Олтинкуль», «Абдулла Авлони», «Лолазор», «Сарикуль», «Толарик», «Ойбек» и на территории рынка «Миробод дехкон бозори».
Из 637 надписей и текстов, не соответствовавших требованиям законодательства, 494 были написаны на иностранном языке, а 143 — составлены с ошибками. По рекомендации рабочей группы 509 наружных надписей и информационных текстов приведены в соответствие с законом.
В частности, вывеска Zarina beauty salon заменена на Zarina go’zallik saloni, «Слоённая самса» — на Somsa, несколько вывесок «Аптека» — на Dorixona, «Всё для дома» — Hamma narsa uy uchun, «Магазин домашних деликатесов» — Tansiq uy taomlari, «Салон элитной керамики и сантехники» — Yevropa keramika va santexnika buyumlari.
Напомним, в начале июля правительство поручило ускорить переход на узбекский алфавит, основанный на латинской графике. До 1 августа госорганы должны обеспечить обозначение всех улиц, вывесок и различных бланков на латинице. Изначально это планировалось сделать до декабря 2022 года.
P V
Наконец-то! Завтра утром проснёмся в Великой стране!
Alisher Osmanov
Я уже подготовил попкорн
Patric Hornqvist
Рукалицо. “Hamma narsa uy uchun“ вообще блеск.
Павел Чирцов
Такая ценная и нужная работа, особенно в условиях экономического кризиса!
Оксана Петровна
Какое важное дело сделали? Лучше бы ценами занялись да доходами граждан
Пирмаматов Темурбек
Несмотря на то, что всегда был сторонником популяции Узбекского языка, — то, что творится сейчас — глупость. Можно понять(хотя почему не в нескольких языках), если переводить названия улиц на гос язык, но зачем трогать частников я не понимаю, пусть пишут на Франзуцком если хотят и обществу это никак не вредит, кого это трогает
Terra. Labirint 0901.
Наконец-то, эта была последняя нерешенная проблема в Узбекистане, теперь заживём как в Европе. (если кого интересует,я сам по нации Узбек)
Нур
“любимый“ Никитой Fifty станет Ellik?
Дмитрий Мешков
494 надписи на иностранном языке. Правильной дорогой идете, товарищи)
Flyer
"“Салон элитной керамики и сантехники“ — Yevropa keramika va santexnika buyumlari."
а что элитная сантехника есть только в Европе?)))
спасибо, поржал.
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“„Слоённая самса“ — на Somsa“
это типа в хокимияте не знают как на узбекском слоенная сомса будет? подскажу — qatlama somsa. ваапще пазор бупти-ю бирадорлар.
я думал только в Киеве мэр(который Кличко) не умеет по украиньски бачить. а тут наши эстафету подхватили.
Руслан Гофуров
Ну что это такое, почему я не могу назвать свое заведение, как мне хочется…