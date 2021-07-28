Рабочие группы по обеспечению исполнения закона «О государственном языке» работают над тем, чтобы названия улиц, вывески предприятий и организаций, объявления и рекламные тексты были написаны на государственном языке с соблюдением правил орфографии и стилистики, сообщила пресс-служба хокимията Ташкента.

Так, в ходе изучения ситуации в Мирабадском районе выявлены нарушения в текстах вывесок, баннеров, объявлений более чем 450 субъектов предпринимательства и других организаций, расположенных на улицах Шахрисабз, Нукус, Мирабад, Фитрата, МКАД, а также в махаллях «Янги Куйлик», «Корасув», «Олтинкуль», «Абдулла Авлони», «Лолазор», «Сарикуль», «Толарик», «Ойбек» и на территории рынка «Миробод дехкон бозори».

Из 637 надписей и текстов, не соответствовавших требованиям законодательства, 494 были написаны на иностранном языке, а 143 — составлены с ошибками. По рекомендации рабочей группы 509 наружных надписей и информационных текстов приведены в соответствие с законом.

В частности, вывеска Zarina beauty salon заменена на Zarina go’zallik saloni, «Слоённая самса» — на Somsa, несколько вывесок «Аптека» — на Dorixona, «Всё для дома» — Hamma narsa uy uchun, «Магазин домашних деликатесов» — Tansiq uy taomlari, «Салон элитной керамики и сантехники» — Yevropa keramika va santexnika buyumlari.

Напомним, в начале июля правительство поручило ускорить переход на узбекский алфавит, основанный на латинской графике. До 1 августа госорганы должны обеспечить обозначение всех улиц, вывесок и различных бланков на латинице. Изначально это планировалось сделать до декабря 2022 года.