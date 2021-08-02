С 1 августа 2021 года в Узбекистане вступает в силу ряд изменений в законодательстве и другие нововведения, включая новый порядок выделения земли, упрощение внешней торговли, поддержка частных школ и другие. Обзор подготовлен «Газетой.uz», в том числе на основе данных Министерства юстиции.

Новый порядок выделения земель

Права на землю превращаются в рыночный актив. Хокимияты теперь не смогут напрямую выделять земли, резервировать их, предоставлять под благоустройство и лишаются других полномочий. Виды земельных прав сокращаются с 6 до 3, земельные участки частному сектору выделяются на основе права собственности и аренды, а государственным организациям — на основе права постоянного пользования. Подробнее

Оценка физподготовки населения

Внедряется система оценки уровня физической подготовки населения. Ее основная цель — повышение физической способности и двигательной активности, профилактика вредных привычек и заболеваний, а также формирование навыков здорового образа жизни и повышение уровня физической подготовки путем популяризации физической культуры и спорта среди всех слоев населения.

Служебное авто закрепляется персонально

С августа служебные автомобили персонально закрепят за руководителями государственных органов и их заместителями. При этом для машин будет установлена предельная стоимость и годовой лимит пройденного пути.

В республиканских органах государственного управления (министерства, комитеты, агентства и т. д. ) на условиях аутсорсинга внедряется порядок использования автобусов, такси и другого транспорта для служебных целей.

С 1 августа запрещается движение служебных автомобилей органов госуправления и хокимиятов, которые не перерегистрированы с новым типом номеров.

Поддержка частных школ

В рамках господдержки негосударственных образовательных организаций с 1 августа 2021 года по 1 января 2024 года за счет средств госбюджета возмещается до 50% расходов по аренде зданий и сооружений, используемых в образовательном процессе, в размере, не превышающем 50% минимальной ставки арендной платы за пользование недвижимым государственным имуществом, установленной законодательством.

При этом данный порядок не распространяется на здания и сооружения, расположенные в городах Ташкенте и Самарканде и используемые в образовательном процессе.

Упрощение внешней торговли

Для упрощения требований по таможенному оформлению иностранного сырья и материалов:

разрешаются операции по переработке даже в случае отсутствия иностранного заказчика по требованию таможенного режима;

внедряются новые виды внешнеторговых контрактов на вывоз, ввоз, продажу и покупку, позволяющие предпринимателю приобретать сырье из-за рубежа и реализовывать его любому иностранному партнеру после его переработки на территории республики без уплаты таможенных платежей. Так, контракт на вывоз — это контракт между резидентом Узбекистана и нерезидентом, предусматривающий помещение под таможенный режим реэкспорта в целях продажи, купленных на основании контракта на ввоз, товаров; контракт на ввоз — контракт между резидентом и нерезидентом Узбекистана на покупку товаров для помещения под таможенные режимы: таможенный склад, свободный склад, свободная таможенная зона, переработка на таможенной территории и предусматривающий последующую продажу товара другому нерезиденту на основании контракта на вывоз;

вводится порядок мониторинга за тем, чтобы контракт на ввоз был связан с контрактом на вывоз, а контракт на покупку — с контрактом на продажу.

разрешается отечественным организациям — экспортерам покупать продукцию из-за рубежа и продавать ее напрямую третьей стране без импорта;

Оплата обязательных платежей онлайн

Должна быть предоставлена возможность физическим и юридическим лицам осуществления оплаты всех установленных государственных пошлин, сборов, штрафов и иных обязательных платежей с использованием электронных платежных систем в режиме онлайн.

Следующие государственные услуги должны оказываться через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ):

регистрация учебных групп юридических лиц, оказывающих негосударственные образовательные услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей автомототранспорта и городского электрического транспорта;

оформление национальных водительских прав и документов для допуска к экзаменам кандидатов на управление автомототранспортом и городским электрическим транспортом.

назначение пособий отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.

Комплексное наблюдение за беременными

С 1 августа поручено внедрить в Каракалпакстане, областях и Ташкенте единую систему, обеспечивающую взаимодействие и координацию перинатальных и скрининговых центров, а также структур, ответственных за здоровье матерей и детей в первичных медико-санитарных учреждениях (семейных врачей, педиатров в составе «женских консультаций», пренатальных скрининговых кабинетов, «медицинских бригад» и других), предусматривающую следующие меры по комплексному наблюдению за беременными женщинами.

Прозрачные тендеры

Внедряется практика обязательного открытого опубликования результатов тендеров (отбора), проводимых в сфере государственных закупок, для обеспечения прозрачности и законности, а также пресечения фактов коррупции в сфере госзакупок.

У туроператоров должен быть страховой полис

Вступают в силу дополнительные лицензионные требования для туроператоров и турагентов по внешнему туризму:

наличие страхового полиса, подтверждающего страхование гражданской ответственности туроператоров;

внесение в резерв Фонда безопасного туризма при Госкомитете по развитию туризма средств в эквиваленте 15 тысяч долларов.

Тоже в августе

Тестовые испытания для бакалавриата вузов на 2021/2022 учебный год начнутся с 5 августа. Экзамены пройдут в две смены на открытых территориях (стадионы, скверы). В ГЦТ сообщили об оптимизации экзаменационных процессов и сокращении количества тестовых вопросов.

Выпуск российской вакцины «Спутник V» в Узбекистане планируется начать в августе. Фармкомпания Jurabek Laboratories уже отправила в Центр Гамалеи пробные дозы для одобрения. Завод намерен производить 2 миллиона доз «Спутника V» и 10 миллионов доз китайско-узбекской вакцины.