Президент Узбекистана 16 июня подписал постановление «Об организационных мерах по внедрению системы оценки уровня физической подготовки населения».

Согласно документу, с 1 августа внедряется система оценки уровня физической подготовки населения. Ее основная цель — повышение физической способности и двигательной активности, профилактика вредных привычек и заболеваний, а также формирование навыков здорового образа жизни и повышение уровня физической подготовки путем популяризации физической культуры и спорта среди всех слоев населения.

Физическую подготовку населения в возрасте от 7 до 70 лет и старше определят спортивные испытания по системе оценки на специальной и добровольной основе.

Спортивные испытания состоят из 15 видов, включая бег на длинную и короткую дистанцию, плавание, подтягивание на турнике, метание снарядов и другие упражнения, в зависимости от ступени и уровня их сложности.

Участникам спортивных испытаний присваиваются спортивные разряды и звания в зависимости от занимаемого места и уровня в 11 возрастных категориях, их будут поощряют материальными и другими призами.

Организатором испытаний является Министерство туризма и спорта.

Успешно прошедшим спортивные испытания будет вручаться нагрудный знак «Жисмоний тайёргарлик даражаси» I, II и III степени.

Те, кто успешно выполнит специальные требования спортивных испытаний, исходя из возрастных показателей по системе оценки, в течение года смогут пользоваться следующими льготами и поощрениями:

смогут оплачивать военную службу в мобилизационном призывном резерве с 50-процентной скидкой и отправляться на срочную военную службу в числе первых в приоритетном порядке;

победители, выполнившие специальные требования (1-е место), поступают на учебу в «Темурбеклар мактаби» без тестовых испытаний вне конкурса;

проходят разовый углубленный медицинский осмотр в государственном районном (городском) многопрофильном медицинском учреждении бесплатно;

победителям, выполнившим специальные требования (1-е место), предоставляется право на бесплатный проезд в государственном городском общественном пассажирском транспорте и льготный проезд в межрегиональном транспорте с оплатой со скидкой 50% (за исключением такси, в том числе маршрутных такси);

дети вышеуказанных граждан принимаются в общеобразовательные школы, дошкольные образовательные организации по месту проживания, а также летние оздоровительные лагеря вне очереди;

работникам всех государственных органов и организаций предоставляются бесплатные путевки в зоны отдыха и санатории за счет места работы;

при приеме на работу или учебу на республиканском уровне предпочтение отдается (максимальный балл на экзамене или освобождение от практических занятий) экзамену, зачету, практическим занятиям, требующим физической подготовки (за исключением спортивных направлений высших образовательных учреждений).

Будет разработана платформа спортивных испытаний (www.jtdss.uz), а также единая электронная база данных об участниках спортивных испытаний. Ежегодно до конца марта на платформе будет размещаться информация о дате, месте проведения спортивных испытаний, дислокации спортивных сооружений и судьях.