С 1 сентября 2021 года в Узбекистане вводится порядок, согласно которому с водителей не будут требовать доверенность (утверждённую в нотариальном порядке) на управление автомобилем, сведения о его техническом осмотре и разрешения на тонировку (затемнение) стёкол.

Это предусмотрено соответствующим постановлением Кабинета министров от 4 мая 2021 года (ПКМ№ 271). Из документа следует, что изменения вступят в силу за счёт перевода вышеназванных процессов в электронный формат.

Кроме того, с 1 августа Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ) начнёт оказывать следующие виды услуг:

регистрация учебных групп юридических лиц в форме негосударственной некоммерческой организации, занимающихся подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации водителей автомототранспорта и городского электрического транспорта;

регистрация документов кандидатов в водители автомототранспорта и городского электрического транспорта для сдачи экзаменов, выдача национального водительского удостоверения.

При этом все остальные документы, касающиеся вышеназванных процессов, также будут предоставляться только через ЕПИГУ.

В постановлении также указывается, что до 1 июля 2021 года автоматизированные электронные системы Государственной службы безопасности дорожного движения (ГУБДД) должны быть интегрированы в ЕПИГУ.

Напомним, с 1 сентября в стране отменяется практика выдачи талонов техосмотра для всех видов транспортных средств, за исключением транспорта, выезжающего за рубеж.

Ранее «Газета.uz» писала, что петиция об отмене требования иметь при себе водительские права во время управления автомобилем собрала 10 тысяч голосов, необходимых для её рассмотрения в парламенте.