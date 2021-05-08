C 1 августа 2021 года в республиканских органах государственного управления (министерства, комитеты, агентства и т. д. ) на условиях аутсорсинга внедряется порядок использования автобусов, такси и другого транспорта для служебных целей. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров от 29 апреля.

Ранее «Газета.uz» сообщала, с августа служебные автомобили персонально закрепят за руководителями государственных органов и их заместителями. При этом для машин будет установлена предельная стоимость и годовой лимит пройденного пути.

Кроме того, госорганы смогут привлекать по 1 транспорту на каждые 100 сотрудников руководящего и производственного персонала в рамках закона о госзакупках и на основе аутсорса. Их годовой лимит поездок не должен превышать норму, установленную для дежурных автомобилей, — 24640 км.

Если на балансе организации уже имеется дежурный автомобиль, то пройденный путь будет вычтен из годового лимита, говорится в постановлении.

Средства на привлечение таких машин на условиях аутсорсинга будут выделяться из госбюджета в пределах той суммы, которая установлена для моделей дежурного транспорта (700 базовых расчётных величин — 171,5 млн сумов).

Ранее мы сообщали, что данным постановлением была утверждена предельная стоимость служебных автомобилей, закрепляемых за руководителями госорганов, и годовой лимит пройденного пути. С 1 июля в Узбекистане также начнут вводить специальную серию номерных знаков для автомобилей органов государственного управления и государственной власти на местах.