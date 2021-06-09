Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 июня подписал указ «О мерах по обеспечению равенства и прозрачности в земельных отношениях, надежной защите прав на землю и превращению их в рыночный актив».

С 1 августа 2021 года внедряется новый порядок, в соответствии с которым:

земельные участки выделяются частному сектору — на основе права собственности и аренды, государственным органам, учреждениям, предприятиям, органам самоуправления граждан — на основе права постоянного пользования.

— на основе права собственности и аренды, — на основе права постоянного пользования. отменяется порядок выделения земельных участков на праве пожизненного наследуемого владения, постоянного владения, временного пользования, при этом эти права на ранее выделенные земельные участки сохраняются у их владельцев в действующем порядке;

при этом эти права на ранее выделенные земельные участки сохраняются у их владельцев в действующем порядке; в случае перехода права собственности на объект недвижимого имущества, построенный в установленном законодательством порядке на земельном участке, полученном в аренду, другому лицу вместе с правом собственности на данный объект новому собственнику переходит и право аренды на земельный участок, на котором он расположен;

земли сельскохозяйственного назначения выделяются только на основе права аренды по итогам открытых электронных конкурсов, в которых могут участвовать производители всех видов сельскохозяйственных товаров, результаты которых утверждаются решением Совета Министров Каракалпакстана, хокимов областей и Ташкента;

в которых могут участвовать производители всех видов сельскохозяйственных товаров, результаты которых утверждаются решением Совета Министров Каракалпакстана, хокимов областей и Ташкента; земли несельскохозяйственного назначения реализуются посредством электронных онлайн-аукционов на основе права собственности и права аренды;

реализуются посредством электронных на основе права собственности и права аренды; государственным организациям земельные участки выделяются для государственных и общественных нужд решением Совета Министров Каракалпакстана, хокимов областей и Ташкента с правом постоянного пользования;

земельные участки выделяются для государственных и общественных нужд во всех случаях земельные участки выделяются исключительно из свободных и полученных в запас земель, изъятие земельных участков, перевод их в земли запаса, выделение их иным лицам одним документом или одновременно считаются нарушением порядка выделения земель и являются основанием для привлечения к ответственности в соответствии с законодательством;

изъятие земельных участков, перевод их в земли запаса, выделение их иным лицам одним документом или одновременно считаются нарушением порядка выделения земель и являются основанием для привлечения к ответственности в соответствии с законодательством; при реализации проектов государственно-частного партнерства и проектов, направленных на достижение социально значимых целей , земельные участки выделяются государственному органу с правом постоянного пользования, данные земельные участки могут быть предоставлены в аренду частному партнеру, негосударственной некоммерческой организации и другим институтам гражданского общества на срок действия сделок государственно-частного или социального партнерства;

земельные участки выделяются государственному органу с правом постоянного пользования, данные земельные участки могут быть предоставлены в аренду частному партнеру, негосударственной некоммерческой организации и другим институтам гражданского общества на срок действия сделок государственно-частного или социального партнерства; земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, а также земельный участок, прилегающий к нему, если он не принадлежит собственникам на основании иных прав, выделяется им для общего пользования решением Совета Министров Каракалпакстана, хокимов областей и Ташкента на основе права постоянного пользования.

С 1 августа, в порядке исключения, Кабинет министров вправе предоставлять земельные участки непосредственно в аренду только в следующих случаях:

государственным научно-исследовательским и образовательным учреждениям для реализации научных исследований и испытательных экспериментов в сфере сельского хозяйства — по предложению Министерства сельского хозяйства;

для реализации научных исследований и испытательных экспериментов в сфере сельского хозяйства — по предложению Министерства сельского хозяйства; агропромышленным кластерам — по предложению Министерства сельского хозяйства, Совета Министров Каракалпакстана, хокимов областей при депонировании денежных средств в размере двукратной нормативной стоимости земельного участка;

— по предложению Министерства сельского хозяйства, Совета Министров Каракалпакстана, хокимов областей при депонировании денежных средств в размере двукратной нормативной стоимости земельного участка; для реализации крупного инвестиционного проекта, определяемого путем отбора наилучшего предложения, стоимостью в эквиваленте не менее 10 миллионов долларов (увеличивается в зависимости от размера земельного участка) — при первоначальном размещении на специальный расчетный счет средств, равных не менее 10% от стоимости проекта;

определяемого путем отбора наилучшего предложения, стоимостью в эквиваленте не менее 10 миллионов долларов (увеличивается в зависимости от размера земельного участка) — при первоначальном размещении на специальный расчетный счет средств, равных не менее 10% от стоимости проекта; предприятиям с участием иностранных инвестиций, международным объединениям и организациям, иностранным юридическим и физическим лицам — с оплатой в рыночной стоимости за получение права аренды (за исключением международных объединений и организаций).

С 1 августа отменяются ряд полномочий органов государственной власти на местах, касающиеся земельных отношений, а также право принятия по ним решения, распоряжения или иного вида документов.

Так, хокимияты теперь не смогут напрямую выделять земельные участки, предоставлять в пользование, резервировать для последующего выделения, закреплять, предоставлять земли под благоустройство или иное распоряжение земельными участками. Исключение — полномочия по выделению земельных участков в постоянное пользование государственным организациям, утверждению итогов открытого конкурса, подписанию договора аренды, оформлению результатов приватизации земельных участков в соответствии с настоящим указом.

Кроме того, хокимияты не смогут устанавливать, признавать, изменять, отменять права на земельные участки, переводить орошаемые земли в категорию неорошаемых земель или в другую категорию земель и переводить неорошаемые сельскохозяйственные земли в другую категорию земель, а также предоставлять земли для коллективного садоводства, виноградарства и бахчеводства, ведения подсобного сельского хозяйства.

Более того, хокимияты лишаются полномочий по установлению инвестиционных обязательств в отношении приватизируемых земельных участков или иных обязательств, ограничивающих свободное распоряжение частной собственностью.

С 1 августа полностью отменяются все порядки, льготы и исключения, установленные законодательством, предусматривающие выделение земельных участков в ином порядке, чем это предусмотрено указом.

Органам государственной власти запрещается выступать с инициативой прямого выделения земельных участков или установления льгот и исключений иным образом.

Министерству финансов поручено в месячный срок внести в Кабинет министров порядок, предусматривающий полную или частичную компенсацию расходов выкупа земельных участков через электронный онлайн-аукцион лицам, подлежащим особой социальной защите, а также лицам, земельные участки которых были изъяты для государственных и общественных нужд.

В месячный срок планируются внести изменения в земельного законодательства с учётом нового порядка.

С 8 июня до внесения изменений и дополнений в Земельный кодекс предписано строго приостановить выделение земельных участков Советом Министров Каракалпакстан, местными представительными и исполнительными органами власти областей, Ташкента, районов и городов в ином порядке, чем предусмотрено настоящим указом.

Документом создаётся Республиканский совет по раннему выявлению нарушений законодательства о земле и координации деятельности, направленной на их предотвращение. Его будет возглавлять генеральный прокурор.

Органы Агентства по кадастру при Государственном налоговом комитете получили право обращаться непосредственно в суд в случае выявления фактов нецелевого использования земельных участков с иском об отмене права на эти земельные участки в соответствии со статьей 36 Земельного кодекса, а также сносе незаконно построенных зданий на самовольно захваченном земельном участке.

Все процедуры, связанные с отбором и согласованием земельных участков для выставления на электронный онлайн-аукцион и открытый конкурс, принятием заявок на участие в аукционе и конкурсе, проведением аукциона и конкурса, оформлением их результатов, без исключений проводятся только путём электронного документооборота с использованием электронных информационных систем.

Наличие положительного заключения территориальных органов юстиции по итогам правовой экспертизы является обязательным условием принятия органами государственной власти на местах актов о земельных отношениях.

В течение двух месяцев планируется утвердить Административные регламенты предоставления в аренду земель для сельскохозяйственных целей, предоставления в постоянное пользование земель для государственных и общественных нужд, отбора наилучшего предложения для реализации крупного инвестиционного проекта.