Узбекистан начнёт производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» после получения сертификата от России. Об этом сообщил директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардор Кариев во время визита президента в Алмалык 29 июля, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

По словам главы агентства, фармкомпания Jurabek Laboratories произвела пробные дозы «Спутника V» и отправила их в российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи для тестирования и сертификации. Теперь институт должен одобрить производство вакцины в Узбекистане.

«Мы ожидаем положительного ответа в первую неделю августа. После этого её начнут производить в цехе [Jurabek Laboratories]», — сказал Сардор Кариев.

Как сообщил «Газете.uz» директор по производству Jurabek Laboratories Фаррух Лутфуллаев, на первом этапе завод планирует производить 2 миллиона доз «Спутника V» и 10 миллионов доз китайско-узбекской вакцины.

На вопрос, когда стартует производство «Спутника V», он сообщил, что сейчас ожидается поставка сырья для вакцины из института Гамалеи. «Если мы начнём розлив в середине августа, то планируем поставить их в конце августа», — сказал он.

Он добавил, что производство китайско-узбекской вакцины изучается делегацией Китая. После положительной оценки технических и технологических возможностей завода образец вакцины из Узбекистана будет отправлен в Китай для тестирования и сертификации.

Накануне президент Шавкат Мирзиёев со ссылкой на исследования учёных сообщил, что борьба с коронавирусом будет длиться ещё не менее 10 лет. По его словам, по этой причине Узбекистан обсуждает совместное производство «Спутника V» и китайско-узбекской вакцины.

На днях представители китайской компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и Jurabek Laboratories договорились о сроках и объёмах поставок из Китая сырья для производства вакцины ZF-UZ-VAC-2001 в Узбекистане.

В мае сообщалось о договорённости по локализации производства «Спутника V» в Узбекистане. Узбекская сторона выходила с таким предложением ещё в декабре 2020 года и предлагала в качестве производственной площадки территорию Tashkent Pharma Park.