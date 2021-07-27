Вступительные экзамены в бакалавриат высших учебных заведений на 2021/2022 учебный год начнутся с 5 августа. Соответствующее решение было принято на заседании Государственной комиссии по приёму в вузы, сообщила пресс-служба Государственного центра тестирования.

С учётом эпидемиологической обстановки в условиях пандемии экзамены пройдут на открытых стадионах и в скверах. Тестовые испытания будут проходить в две смены — в 07:00 и 19:00. Кроме того, как уточнили в ГЦТ, решением комиссии сокращено количество тестовых вопросов, на решение которых абитуриентам предоставят три часа.

Так, по каждому из трёх обязательных предметов (родной язык, математика, история Узбекистана) будет по 10 вопросов (было 15). За каждый правильный ответ будет начисляться по 2,1 баллу, максимальный возможный — 63 балла.

По остальным двум предметам вне зависимости от направления бакалавриата будет по 20 вопросов (было 30) с начислением за каждый правильный ответ по 3,15 баллов. Здесь также максимально можно набрать 63 балла, а по итогам пяти предметов — 126 баллов (было 186).

Для абитуриентов, сдающих экзамен в бакалавриат в общем порядке, будет всего 70 вопросов по пяти предметам. Максимально можно набрать 189 баллов.