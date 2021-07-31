Многие люди сомневаются в эффективности вакцин против коронавируса и раздумывают о выборе производителя. «Газета.uz» продолжает задавать главные вопросы о вакцинации специалистам.

Молекулярный генетик, биотехнолог, доктор биологических наук и заместитель директора Центра передовых технологий при Министерстве инновационного развития Узбекистана Алишер Абдуллаев рассказал, почему важно вакцинироваться всем, кому прививка показана.

— Как вы относитесь к обязательной вакцинации?

— Я положительно отношусь. Многие страны вводят обязательную вакцинацию. Я считаю, что государство не просто так принимает такие решения. У нас нет всей картины, а наверху она есть.

Мы все склонны думать, что мы не заболеем, не попадем в ДТП, не сломаем руку и не умрём, потому что мы особенные. Но это не так, мы все одинаковые. Значит, и мы можем перенести заболевание тяжело или умереть.

Я не понимаю, когда люди говорят, что не хотят прививаться. Да, есть определенная группа людей, которым в данный момент вакцинация противопоказана. Это люди в стадии обострения онкологических и хронических заболеваний. Но таких людей нужно изолировать, чтобы они не заболели. Потому что если они заболеют, у них шанс выжить очень низкий.

А большинству нужно прививаться. Многие заболевания, которые косили детей, из-за которых дети не доживали до пяти лет, побеждены благодаря вакцинам. Советский Союз внедрил очень четкую систему использования вакцин. Не было «не хочу». Прививали всех. И до сих пор дети получают вакцины.

Отказ от вакцинации — это плохая игра в демократию. Когда идёт речь о спасении популяции, люди обязаны понимать, что это не игрушки. Что если они заболеют, они погибнут или подвергнут гибели других.

Конечно, могут быть какие-то побочные эффекты. Но они не сравнимы со смертью. У многих людей, переболевших коронавирусом, наблюдаются долгосрочные последствия после перенесенного заболевания. Рвётся там, где тонко.

Отказ от вакцинации приводит к перепрофилированию больниц под лечение ковидных пациентов. Другие болезни с приходом пандемии никуда не делись. Люди с другими заболеваниями всё ещё нуждаются в медицинских услугах, больничных койках и «скорой».

Кроме того, отказ от вакцинации приводит к мутации вируса. Чем быстрее мы «задушим» вирус, тем больше шансов, что мы вообще избавимся от него. У вирусов очень высокая изменчивость. У людей, растений и животных генетический код меняется не так быстро, как у бактерий или дрожжей. А вирусный генетический код значительно быстрее изменяется, чем геном бактерий.

Люди, которые не хотят прививаться, и не болевшие люди являются плацдармом для размножения и изменения вируса. Если ему, грубо говоря, не понравился организм человека, он решит изменить код, чтобы побороть защитную реакцию. Вирус постоянно обновляет информацию о борьбе иммунитета с ним. Он вносит в свой геном изменения, которые позволяют ему обходить иммунную систему человека.

Когда вирус, уже встретивший антитела, попадет в следующий организм, он будет более защищён от иммунной системы другого человека. Поэтому нужно прививаться, чтобы вирус не размножался.

Если из двух человек один привит, а второй нет, непривитый человек передаст вирус другим, а привитый — нет. Привитый человек — это стоп-поинт для вируса. Его окружение спасено.

— Все говорят, в том числе и ВОЗ, что даже после вакцинации надо придерживаться мер предосторожности. Даже вакцинированные могут инфицироваться и передавать вирус.

— Может быть, какой-то короткий промежуток времени. Но как вы передадите вирус, если вы вакцинированы? У вас вирус не сможет размножаться. Вирус должен размножиться, чтобы передаваться другому человеку.

Шансы заразить кого-то будучи вакцинированным значительно ниже. Это возможно в 2−3% случаев. Вакцина не дает абсолютной гарантии. Бывают люди, которые могут заболеть после вакцинации. Но если у человека есть иммунитет к вирусу, иммунитет убьёт вирус.

Если мы все будем привиты, вирусу негде будет размножаться. Он будет потихоньку исчезать, как и другие болезни. Была чума, холера, натуральная оспа. Пандемии продолжались по 300 лет.

— Зачем носить маски после вакцинации, если мы не можем передать вирус?

— Вы можете входить в тот небольшой процент людей, которые все равно могут заболеть. Но когда государство увидит, что идёт реальный спад и фиксируется мало заболеваний, люди смогут снять маски.