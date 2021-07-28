Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании в среду отметил ухудшение эпидемиологической ситуации в стране, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Напомним, 27 июля в Узбекистане выявлено 843 новых случаев коронавируса — самая высокая суточная цифра с начала пандемии. Скончалось 8 человек, у которых был COVID-19. Ещё у 556 человек обнаружена пневмония. От нее с начала июля скончались 60 человек.

Глава государства отметил, что Узбекистан продолжит бороться за жизнь каждого гражданина страны и направлять на это необходимые средства. Шавкат Мирзиёев в очередной раз напомнил, что граждане несут ответственность за свою жизнь и здоровье.

Президент снова призвал население вакциниироваться от коронавируса и сообщил, что 29 июля Узбекистан получит 3 миллионов доз вакцины Moderna. Препарат, как сообщалось ранее, выделяется Соединёнными Штатами безвозмездно через программу COVAX.

«Вакцинировавшийся выписывается из больницы за четыре дня, а тем, кто не привился, приходится очень сложно. Да, после вакцины можно заразиться, но болезнь протекает в лёгкой форме», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Глава государства сообщил, что ведутся переговоры с руководством России о совместном производстве вакцины «Спутник V» в Узбекистане, также страна намерена производить узбекско-китайскую вакцину.

По словам президента, Узбекистан подал на рассмотрение во Всемирную организацию здравоохранения вакцину собственного производства.

«Я сегодня утром читал исследование учёных: нам придётся бороться с этой болезнью ещё минимум 10 лет. Поэтому обсуждаем производство „Спутника V“ и узбекско-китайской вакцины. Также подали в ВОЗ свою вакцину. Для этого выделяются большие деньги», — сказал Шавкат Мирзиёев.

На днях представители китайской компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и отечественного совместного предприятия «Jurabek Laboratories» договорились о сроках и объёмах поставок из Китая сырья для производства вакцины от коронавируса ZF-UZ-VAC-2001 в Узбекистане.

В мае сообщалось о договоренности по локализации производства российской вакцины «Спутник V» в Узбекистане. Узбекская сторона выходила с таким предложением ещё в декабре 2020 года и предлагала в качестве производственной площадки территорию Tashkent Pharma Park.

Президент также прокомментировал обязательную вакцинацию 14 групп населения. По его словам, это вынужденная мера.

Напомним, обязательная вакцинация объявлена для работников, задействованных в сфере услуг, — общепитах, салонах красоты, гостиничном бизнесе, банках, а также для военнослужащих, врачей и медработников, педагогов и преподавателей и других. Во вторник, 27 июля, депутаты приняли поправки, которые узаконят обязательную профилактическую вакцинацию отдельных категорий населения и позволят работодателям отстранять сотрудника от работы при отказе от профилактической прививки.