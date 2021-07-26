Переговоры по запуску производства китайско-узбекской вакцины против коронавируса ZF-UZ-VAC-2001 на территории Узбекистана прошли 24 июля в Министерстве инновационного развития.

Как сообщила пресс-служба министерства, в обсуждении участвовали министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов, директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардор Кариев и представители СП «Jurabek Laboratories», с китайской стороны — главный инженер компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Ван Чжи Сзюн, директор отдела по экспорту Чен Фан и другие.

Представители Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical «высоко оценили вклад Узбекистана в клинические испытания вакцины ZF-UZ-VAC-2001, а также открытую и прозрачную работу узбекской стороны», говорится в сообщении.

Китайские партнеры также высоко оценили инфраструктурный потенциал производства вакцин против коронавируса в Узбекистане. Ван Чжи Сзюн отметил, что производственные мощности в стране полностью соответствуют требованиям производства вакцины, отмечается в сообщении.

На встрече были достигнуты предварительные договоренности о сроках и объёмах поставок из Китая сырья для производства вакцин в Узбекистане. Дата запуска производства не уточняется, но говорится, что оно должно произойти «в краткосрочной перспективе». На первом этапе рассматривается возможность производства 10 миллионов доз вакцин в месяц, затем планируется увеличить этот показатель до 200 миллионов доз в год.

Для повышения квалификации учёных и специалистов Узбекистана в области технологии производства вакцины в ближайшее время намечено начать одновременное обучение в Китае и Узбекистане.

На сегодняшний день Узбекистан получил 7,5 миллиона доз вакцины ZF-UZ-VAC-2001. Очередная партия была доставлена 20 июля.