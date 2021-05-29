Узбекистан и Россия договорились о локализации производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в республике. Узбекская сторона уже подобрала площадку для выпуска препарата, сообщает РИА Новости со ссылкой на министр здравоохранения РФ Михаила Мурашко, который посещает Ташкент с рабочим визитом.

В пятницу президент Шавкат Мирзиёев принял Михаила Мурашко и обсудил реализацию проектов в сфере здравоохранении, в том числе развитие телемедицины.

«Договорились о локализации производства „Спутника V“ (в Узбекистане — ред.) в рамках поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и президента Узбекистана», — приводит слова Мурашко РИА Новости.

В интервью «Узбекистан 24» министра здравоохранения РФ рассказал о совместно реализации проектов по абсолютно разным направлениям, в том числе скорой помощи и педиатрии.

«Наши специалисты работали в период ковида на территории Узбекистана. Это и открытие филиала Московского университета имени Пирогова на территории Ташкента. Это и подготовка к реализации проекта производства вакцины „Спутник V“ на территории Узбекистана», — заявил он.

Михаил Мурашко назвал президента Шавката Мирзиёева «уникальным человеком». «Он видит то, что мы двигаемся быстро, он говорит: „недостаточно быстро“. Мы это абсолютно поддерживаем», — сказал министр.

Глава российского Минздрава добавил, что узбекская сторона подобрала производственную площадку для выпуска российской вакцины, идет проработка проекта.

Узбекистан 23 апреля получил первую партию вакцин «Спутника V», 27 апреля — вторую.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Казани просил Москву увеличить объем поставок «Спутника V» и рассмотреть возможность ее производства в республике.

В декабре 2020 года Агентство по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана предложило производить российские вакцины от коронавируса на территории Tashkent Pharma Park.