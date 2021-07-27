29 июля из США в Узбекистан специальным рейсом будет доставлено 3 миллиона вакцины против коронавируса Moderna, сообщает ИА «Дунё».

США выделили вакцину на безвозмездной основе через программу Всемирной организации здравоохранения COVAX.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), вакцина Moderna обладает эффективностью свыше 94%. Препарат разрешён для применения у лиц в возрасте 18 лет и старше. Курс вакцинации состоит из двух доз, вводимых с интервалом в 28 дней.

Вакцину Moderna можно хранить при нормальной холодильной температуре, что позволяет упростить их последующее распределение по всем регионам Узбекистана, отмечается в сообщении. В руководстве ВОЗ по поставкам и логистике вакцин против COVID-19 указано, что неоткрытые флаконы с этой вакциной могут храниться в холодильнике при температуре от 2 до 8 градусов до 30 дней.

Привоз партии вакцины Moderna на прошлой неделе анонсировал президент Шавкат Мирзиёев. Он отметил, что Узбекистан «с большими усилиями завозит вакцины» и призвал жителей страны вакцинироваться.