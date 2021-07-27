Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана во вторник приняли закон о внесении в законодательство изменений, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. Документ, который направлен на рассмотрение в Сенат, должен узаконить обязательную вакцинацию некоторых групп населения. Проект закона был разработан в связи с необходимостью сдерживания распространения коронавируса.

Для кого вакцинация обязательна?

Министерство здравоохранения в комментарии о планируемых изменениях объяснило, что согласно закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» главный государственный санитарный врач страны уполномочен выносить постановления о проведении соответствующих санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий при угрозе возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

19 июля начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев подписал постановление о включении в календарь профилактических прививок контингента, подлежащего вакцинации по эпидемиологическим показаниям, вакцинации от коронавируса (СанПиН №0239−07 «Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний»). Вакцинации подлежат 14 категорий граждан старше 18 лет.

«Данная вакцинация считается составной частью дополнительных профилактических прививок, которые на регулярной основе проводятся среди отдельных категорий населения. Соответственно, граждане для занятия определенной деятельностью (в основном деятельностью, связанной со взаимодействием с населением) должны быть вакцинированы от коронавируса», — говорится в сообщении Минздрава.

В то же время закон «Об охране здоровья граждан» предусматривает, что гражданин или его законный представитель имеет право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения. Это означает, что заставить кого-либо получить прививку запрещено.

Принятые депутатами поправки устраняют противоречие в законодательстве.

Какие изменения предполагает закон?

Депутаты одобрили поправки в закон «Об охране здоровья граждан» и в Трудовой кодекс.

Статья 28 закона «Об охране здоровья граждан», названная «Оказание медицинской помощи без согласия граждан», будет переименована в «Оказание медицинской помощи, профилактическая вакцинация без согласия граждан» и дополняется следующим абзацем:

«При наличии опасности распространения карантинных и других инфекционных заболеваний, опасных для человека, на основе постановления Главного государственного санитарного врача Республики Узбекистан может быть внедрена профилактическая вакцинация граждан».

В Трудовом кодексе статья 113 «Отстранение от работы» дополняется нормой, согласно которой (жирным выделена дополняемая часть):

при уклонении работника от прохождения обязательного медицинского осмотра или невыполнения им рекомендаций, выдаваемых врачебными комиссиями по результатам проведения обследований, а также при отказе от прохождения профилактической вакцинации (при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья), внедряемой на основе постановления Главного государственного санитарного врача Республики Узбекистан при наличии опасности распространения инфекционных заболеваний, работодатель вправе не допускать его к работе.

В сообщении Минздрава отмечается, что вносимые в законодательство изменения основаны на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и международных экспертов о том, что массовая вакцинация способна успешно предупредить новые волны роста заболеваемости коронавирусом.

С предложением об ускорении вакцинации населения от COVID-19 в целях снижения уровня распространения инфекции и установления коллективного иммунитета выступала Демократическая партия «Миллий тикланиш».

«Никто никого не принуждает. Если нет никаких проблем, но вы отказываетесь вакцинироваться, работодатель и коллектив вправе рассматривать вас как источник опасности», — написал накануне глава «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров.

«Теперь не нужно будет закрывать предприятия, останавливать обучение, ограничивать торговлю. Борьба с вирусом требует денег. Бесплатная вакцина тоже не поступает бесплатно», — отметил он.

В Узбекистане на данный момент от коронавируса полностью вакцинировано 1 миллион 99 тысяч тысяч человек — это меньше 5% населения старше 18 лет.

«Чтобы сформировать коллективный иммунитет, необходимо вакцинировать 60−80% населения… Обязательная вакцинация введена во Франции, Греции, Австралии, Италии, Латвии, России, Казахстане, Таджикистане и других странах», — говорится в сообщении нижней палаты парламента.