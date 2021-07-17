Узбекистан вводит обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий граждан старше 18 лет, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

17 июля состоялось расширенное заседание Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом. На встрече отмечалось, что «Всемирная организация здравоохранения и международные эксперты подчеркивают, что борьбу с коронавирусом и предотвращение его новой волны можно успешно организовать путем массовой вакцинации».

«В связи с этим в последнее время во всем мире широко внедрена практика обязательной вакцинации против коронавируса», — говорится в сообщении.

Обоснование для обязательной вакцинации

В соответствии с законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (статья 10) главный государственный санитарный врач при угрозе возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, уполномочен выносить постановления о проведении соответствующих санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Статья 30 (санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия) также включает комплекс санитарно-гигиенических мероприятий и профилактических прививок от эпидемии.

«Принимая во внимание вышеизложенное, было принято решение главным государственным санитарным врачом Узбекистана, начальником Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходиром Юсупалиевым «О дальнейшем усилении мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции среди населения», — отмечается в сообщении.

Кроме того, согласно указаниям СанПиН №0239−07 «Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний», в график прививок включён порядок вакцинации от коронавируса.

Кто обязан получить вакцину

Категории граждан, которые должны пройти полный курс вакцинации:

сотрудники всех видов сервисных объектов (центры государственных услуг, почтовые отделения, банки, лизинговые компании, нотариальные конторы, страховые компании, салоны красоты, парикмахерские и др.), взаимодействующие с населением;

сотрудники всех видов торговых объектов (магазины продуктов, хозтоваров, одежды, аптеки и другие);

сотрудники спортивных школ и спортивных сооружений;

работники культурно-развлекательных учреждений и зон отдыха;

сотрудники гостиниц, хостелов, отелей, общежитий, и кемпингов;

сотрудники государственных и негосударственных организаций, занимающихся пассажирскими перевозками;

сотрудники государственных и негосударственных образовательных учреждений;

военнослужащие;

работники предприятий общественного питания, в частности, точек быстрого питания, расположенных в общественных местах, чайхан, свадебных залов, кафе и ресторанов, в том числе занимающихся доставкой продуктов;

работники всех видов государственных и негосударственных медицинских и медико-социальных учреждений;

работники коммунальной сферы;

работники объектов связи и телекоммуникаций;

сотрудники органов государственной власти и управления;

сотрудники правоохранительных органов.

До 1 сентября вышеуказанные лица должны получить первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции, до 1 октября — вторую дозу, до 1 ноября — третью дозу (кроме случаев противопоказаний по здоровью).

Накануне для ускорения темпов вакцинации депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса внесли на рассмотрение специальной комиссии по борьбе с коронавирусом несколько рекомендаций: разрешить общепиту работать после 20:00 при достаточном уровне вакцинации работников заведений, запретить невакцинированным гражданам старше 18 лет посещать спортивные площадки, концерты, кино и другое.