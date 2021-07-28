27 июля в Узбекистане был обновлён рекорд суточного прироста новых случаев коронавируса с начала года — 843 (днём ранее — 789), общее число случаев с марта прошлого года достигло 126627, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Наибольшее количество заболевших за день выявлено в Ташкенте — 123, Ташкентской области — 98, Сурхандарьинской — 95, Джизакской — 89, Самаркандской — 85 и Каракалпакстане — 80. В других регионах цифры составляют от 75 в Ферганской области до 18 в Навоийской области.

Число умерших пациентов с коронавирусом, зарегистрированных официально, выросло на 8 и достигло 853.

Ещё у 556 человек в течение дня была подтверждена пневмония. Днём ранее этот показатель составлял 521.



