С 20 июля в Узбекистане ограничено время работы служб доставки еды из заведений общественного питания.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, эти службы могут работать только с 8:00 до 23:00.

Напомним, с этой же даты заведениям общепита разрешено работать только на открытом воздухе и только с 8:00 до 20:00 (кроме ресторанов и кафе при гостиницах).