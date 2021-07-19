С 20 июля в Узбекистане ограничено время работы служб доставки еды из заведений общественного питания.
Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, эти службы могут работать только с 8:00 до 23:00.
Напомним, с этой же даты заведениям общепита разрешено работать только на открытом воздухе и только с 8:00 до 20:00 (кроме ресторанов и кафе при гостиницах).
R. Lewine
Вы реально достали. Хватит прессовать тех, от кого зависит, будем ли мы питаться! Лучше бы выполнили свое обещание и ввели больше автобусов. Выйдите утром на любую из ключевых остановок и посмотрите, что там делается. Или в метро спуститесь, господа запрещатели. Самим-то все прислуга в течение дня покупает в “элитных“ местах, не так ли?