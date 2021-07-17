В Узбекистане ужесточаются ограничения в работе пунктов общественного питания. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на решение Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.

Так, с 20 июля предприятиям общественного питания (ресторанам, кафе, кухням и чайханам) будет разрешено работать только на открытом воздухе (летних верандах) — с 8:00 до 20:00.

Напомним, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Узбекистане с 28 июня все развлекательные объекты (рестораны, ночные клубы, караоке, бильярдные и компьютерные залы, пункты общественного питания — кафе, столовые и чайханы) работают по графику с 8:00 до 20:00. Ограничения введены на неопределённый срок до стабилизации эпидобстановки.