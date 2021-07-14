Министерство финансов опубликовало предварительные итоги исполнения доходов государственного бюджета за первое полугодие 2021 года.

Поступления по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) составили 8,8 трлн сум, что на 1,5 трлн сумов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основными факторами роста поступлений являются:

ослабление карантинных ограничений, которые были введены во II квартале прошлого года;

восстановление экономической активности;

повышение минимального размера заработной платы на 10% с 1 февраля 2021 года;

восстановление выплат материального стимулирования в бюджетных организациях с начала 2021 года (выплаты были временно приостановлены в 2020 году).

По данным Минфина, 4,64 миллиона человек заплатили налоги с зарплаты, что на 486,6 тысяч больше, чем в мае 2020 года (4,1 млн).

Большинство из них по-прежнему получают зарплату до 1 млн сумов (38,3%) и от 1 до 2 млн сумов (24%). По сравнению с предыдущим годом выросла доля работников с зарплатой 2−4 млн сумов — с 21,3% до 23,1%.

Кроме того, стало больше налогоплательщиков с зарплатой от 4 до 5,5 млн сумов и от 5,5 млн сумов и выше.

Динамика уровня заработной платы





При этом из общего количества налогоплательщиков около 42% составляют женщины. На их долю приходится более 34,7% от общего фонда оплаты труда (по данным за январь-май текущего года).





Количество плательщиков НДФЛ в 4,6 миллиона человек составляет 13,3% от общей численности населения (около 34,8 миллиона), или 30,9% от экономически активного населения (около 15 миллионов человек).

Бывший министр финансов (ныне вице-премьер, министр экономического развития и сокращения бедности) Джамшид Кучкаров ещё в июле 2018 года отмечал, что подоходный налог, взимаемый с физических лиц, взимается только у трети трудоспособного населения (на тот момент 4,5−4,6 млн из 13 млн человек).

«Сколько человек у нас получают пенсию? 3,3 миллиона человек. 4,6 миллиона платят налоги, 3,3 миллиона получают пенсию. То есть, грубо говоря, полтора работающего должны кормить одного пенсионера. Этот показатель в странах Евросоюза с самым стареющим населением составляет два работника на одного пенсионера. У нас молодое население, но ситуация другая», — говорил Джамшид Кучкаров.