Карантин в Узбекистане продолжается уже два месяца. «Газета.uz» приводит хронологию главных событий с 15 апреля по 15 мая. С итогами первого месяца карантина можно ознакомиться здесь.

Текущие данные по коронавирусу

Всего выявленных случаев — 2682 (на 19:00 15 мая)

Выздоровевших — 2158

Умерших — 11

Динамика заболевания за два месяца





С полной статистикой можно ознакомиться на специальной странице «Газеты.uz».

Статистика по регионам Узбекистана





Хронология событий

15 апреля

Президент подписал указ об оптимизации бюджета из-за негативного влияния пандемии и карантинных ограничений на экономику страны. Неактуальные проекты и расходы отложены. Выплата поощрительных надбавок бюджетникам приостановлена на полгода.

Министр финансов Тимур Ишметов заявил, что второй квартал года станет самым тяжелым для экономики и предупредил о вероятности снижения доходов и расходов.

16 апреля

Предпринимателям Ташкента разрешили вести торговлю хозяйственно-бытовыми товарами на мобильных ярмарках, организуемых в махаллях.

Глава Минтруда Нозим Хусанов обратился к коалиции Cotton Campaign с просьбой снять бойкот с узбекского хлопка для увеличения экспорта текстиля и создания новых рабочих мест на фоне пандемии.

17 апреля

Cotton Campaign ответила на обращение Минтруда, отметив, что американским брендам нужны дополнительные гарантии защиты прав трудящихся в Узбекистане.

Китай направил в Узбекистан 15 консультантов и медицинских экспертов для помощи в борьбе с коронавирусом.

Ташкентский хоккейный клуб «Хумо» сообщил, что пропустит сезон-2020/21 Высшей хоккейной лиги и Открытого чемпионата Казахстана из-за карантинных ограничений.

Президент поручил закупить 2300 аппаратов искусственной вентиляции легких. В марте также планировалось закупить 500 аппаратов ИВЛ у России.

18 апреля

Химчисткам Ташкента разрешили возобновить работу с соблюдением требований карантина.

Карантин и усиленный порядок по борьбе с COVID-19 был продлен до 10 мая.

19 апреля

До 1 июля продлено действие разрешительных и удостоверяющих личность документов, а также документов, необходимых для управления автотранспортом.

МВД рекомендовало гражданам носить при себе паспорт при выходе на улицу.

20 апреля

«Почта Узбекистана» с 20 апреля частично возобновила отправку авиапочты, которую приостановили с марта.

21 апреля

Стало известно, что 2019−2020 учебный год в школах закончится дистанционно в рамках ТВ-проекта Online-maktab («Онлайн-школа»).

Пчеловодам Ташкентской области разрешили пользоваться личным автомобилем для поездок к пасекам после обращения к правительству.

23 апреля

В тестовом режиме запущена бесплатная на время карантина онлайн-поликлиника.

Правительство решило ограничить до конца года экспорт сырья для производства медицинских изделий и импорт цемента.

25 апреля

При хокимияте Ташкента создан центр по управлению карантинной зоной на 10 тысяч человек.

Определен порядок содержания граждан с подозрением на коронавирус на домашнем карантине. Документ был принят спустя более чем месяц после ввода карантинных мер.

Разрешено возобновить деятельность ряда субъектов предпринимательства при условии соблюдения санитарно-гигиенических требований. В их числе — рынки стройматериалов, магазина автозапчастей, крупные автосервисы, нотариусы и другие.

29 апреля

Uzbekistan Airways объявила о приостановке продажи билетов до 30 июня. В компании отметили, что этот срок может измениться исходя из эпидемиологической ситуации в стране и в мире.

30 апреля

Разрешено пользоваться личным транспортом с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00, велосипедами и мототранспортом для поездок на работу и за покупками.

Родителям разрешили гулять с детьми поблизости к дому. Фермерам и дехканам — передвигаться между областями и городами для доставки и продажи выращенной плодоовощной и бахчевой продукции.

30 апреля

Выпускные экзамены в вузах пройдут онлайн с учетом ситуации по коронавирусу.

1 мая

Пенсии и пособия начали полностью зачислять на банковские карты. Позже Шавкат Мирзиёев из-за проблем, наблюдаемых у пенсионеров с картами, а также задержек с выплатами пенсий поручил выдавать их наличными.

4 мая

Управление миграции и оформления гражданства и подразделения УБДД возобновили прием граждан.

Более 3700 предприятий Андижанской области получили разрешение на возобновление работы, включая салоны красоты и парикмахерские, отели и транспортные компании.

5 мая

Районам и городам решено присвоить уровни карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации.

8 мая

В Ташкенте и регионах начал действовать один из трех уровней карантина — «красный», «желтый» и «зеленый». Некоторые карантинные ограничения, такие как соблюдение социальной дистанции, сохранились.

Запрещено проведение массовых мероприятий на 9 мая и посещение ветеранов.

11 мая

91 сотрудник Beeline помещен в карантинный комплекс в Ташкентской области.

Зарафшан переведен из «желтой» зоны карантина в «красную».

12 мая

Государственный центр тестирования заявил, что вступительные испытания в вузы пройдут только по двум профильным предметам вместо пяти.

13 мая

В Самарканде усилены карантинные ограничения из-за распространения коронавируса. В городе возобновили запрет на свободное передвижение транспорта, работать разрешили только продуктовым магазинам, аптекам и дехканским рынкам.

14 мая

Диппредставительства Узбекистана в России начали выплату единовременной материальной помощи некоторым категориям соотечественников в России.

Карантин продлен до 1 июня, но внутреннее авиа- и железнодорожное сообщение частично восстанавливается с 18 мая. Ограничение на пользование личным автомобилем смягчаются в зависимости от уровня карантина.

15 мая

Паркам, стадионам и музеям, а также отдельным видам деятельности, разрешено возобновить работу.

Экономика

Свыше 95 тысяч индивидуальных предпринимателей приостановили деятельность из-за карантина. За 20 дней апреля налоговые поступления в ряде регионов сократились на 30−40%, а в некоторых — более чем на 50%.

Центральный банк опубликовал прогноз о падении темпов роста ВВП по итогам 2020 года до 1,5−2,5% и сокращении объема денежных переводов на 30−35%.

Для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса Узбекистан намерен получить у международных финансовых институтов заимствования минимум на 1,625 млрд долларов. Всемирный банк уже выделил стране 312 млн долларов. МВФ и АБР согласились предоставить 375 и 500 млн долларов соответственно.

Поддержка бизнеса

27 апреля Шавкат Мирзиёев подписал указ о дополнительных мерах поддержки бизнеса. Малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям дана отсрочка по уплате налогов до конца года.

13 мая объявлены очередные меры поддержки предпринимателей, среди них — снижение ставки социального налога, освобождение от земельного и имущественного налогов и отсрочка пошлин до 120 дней.

Поддержка населения

Президент предложил объявить общенародное движение «Доброта и поддержка» по помощи предпринимателей социально уязвимым и нуждающимся. Был образован фонд с таким названием.

Благотворительную помощь фондам, а также нуждающимся лицам, освободили от НДС и включения в объект обложения по налогу с оборота.

Сумма помощи работнику, не облагаемая подоходным налогом, увеличена. Работающие пенсионеры будут получать пенсию напрямую из Пенсионного фонда. Физлицам предоставлена беспроцентная отсрочка по уплате подоходного налога, полученного от сдачи в аренду жилых и нежилых помещений.

Из бюджета выделяется еще 200 млрд сумов для выплат пособий малообеспеченным семьям. Для создания сезонных рабочих мест в Ташкенте внедрят практику кредитования населения на строительство и ремонт индивидуального жилья.

В целом на дальнейшую поддержку экономики и граждан решено направить из бюджета дополнительно более 2 трлн сумов (197,3 млн долларов).

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