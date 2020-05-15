Карантин в Узбекистане продолжается уже два месяца. «Газета.uz» приводит хронологию главных событий с 15 апреля по 15 мая. С итогами первого месяца карантина можно ознакомиться здесь.
Текущие данные по коронавирусу
Всего выявленных случаев — 2682 (на 19:00 15 мая)
Выздоровевших — 2158
Умерших — 11
Динамика заболевания за два месяца
С полной статистикой можно ознакомиться на специальной странице «Газеты.uz».
Статистика по регионам Узбекистана
Хронология событий
15 апреля
Президент подписал указ об оптимизации бюджета из-за негативного влияния пандемии и карантинных ограничений на экономику страны. Неактуальные проекты и расходы отложены. Выплата поощрительных надбавок бюджетникам приостановлена на полгода.
Министр финансов Тимур Ишметов заявил, что второй квартал года станет самым тяжелым для экономики и предупредил о вероятности снижения доходов и расходов.
16 апреля
Предпринимателям Ташкента разрешили вести торговлю хозяйственно-бытовыми товарами на мобильных ярмарках, организуемых в махаллях.
Глава Минтруда Нозим Хусанов обратился к коалиции Cotton Campaign с просьбой снять бойкот с узбекского хлопка для увеличения экспорта текстиля и создания новых рабочих мест на фоне пандемии.
17 апреля
Cotton Campaign ответила на обращение Минтруда, отметив, что американским брендам нужны дополнительные гарантии защиты прав трудящихся в Узбекистане.
Китай направил в Узбекистан 15 консультантов и медицинских экспертов для помощи в борьбе с коронавирусом.
Ташкентский хоккейный клуб «Хумо» сообщил, что пропустит сезон-2020/21 Высшей хоккейной лиги и Открытого чемпионата Казахстана из-за карантинных ограничений.
Президент поручил закупить 2300 аппаратов искусственной вентиляции легких. В марте также планировалось закупить 500 аппаратов ИВЛ у России.
18 апреля
Химчисткам Ташкента разрешили возобновить работу с соблюдением требований карантина.
Карантин и усиленный порядок по борьбе с COVID-19 был продлен до 10 мая.
19 апреля
До 1 июля продлено действие разрешительных и удостоверяющих личность документов, а также документов, необходимых для управления автотранспортом.
МВД рекомендовало гражданам носить при себе паспорт при выходе на улицу.
20 апреля
«Почта Узбекистана» с 20 апреля частично возобновила отправку авиапочты, которую приостановили с марта.
21 апреля
Стало известно, что 2019−2020 учебный год в школах закончится дистанционно в рамках ТВ-проекта Online-maktab («Онлайн-школа»).
Пчеловодам Ташкентской области разрешили пользоваться личным автомобилем для поездок к пасекам после обращения к правительству.
23 апреля
В тестовом режиме запущена бесплатная на время карантина онлайн-поликлиника.
Правительство решило ограничить до конца года экспорт сырья для производства медицинских изделий и импорт цемента.
25 апреля
При хокимияте Ташкента создан центр по управлению карантинной зоной на 10 тысяч человек.
Определен порядок содержания граждан с подозрением на коронавирус на домашнем карантине. Документ был принят спустя более чем месяц после ввода карантинных мер.
Разрешено возобновить деятельность ряда субъектов предпринимательства при условии соблюдения санитарно-гигиенических требований. В их числе — рынки стройматериалов, магазина автозапчастей, крупные автосервисы, нотариусы и другие.
29 апреля
Uzbekistan Airways объявила о приостановке продажи билетов до 30 июня. В компании отметили, что этот срок может измениться исходя из эпидемиологической ситуации в стране и в мире.
30 апреля
Разрешено пользоваться личным транспортом с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00, велосипедами и мототранспортом для поездок на работу и за покупками.
Родителям разрешили гулять с детьми поблизости к дому. Фермерам и дехканам — передвигаться между областями и городами для доставки и продажи выращенной плодоовощной и бахчевой продукции.
30 апреля
Выпускные экзамены в вузах пройдут онлайн с учетом ситуации по коронавирусу.
1 мая
Пенсии и пособия начали полностью зачислять на банковские карты. Позже Шавкат Мирзиёев из-за проблем, наблюдаемых у пенсионеров с картами, а также задержек с выплатами пенсий поручил выдавать их наличными.
4 мая
Управление миграции и оформления гражданства и подразделения УБДД возобновили прием граждан.
Более 3700 предприятий Андижанской области получили разрешение на возобновление работы, включая салоны красоты и парикмахерские, отели и транспортные компании.
5 мая
Районам и городам решено присвоить уровни карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации.
8 мая
В Ташкенте и регионах начал действовать один из трех уровней карантина — «красный», «желтый» и «зеленый». Некоторые карантинные ограничения, такие как соблюдение социальной дистанции, сохранились.
Запрещено проведение массовых мероприятий на 9 мая и посещение ветеранов.
11 мая
91 сотрудник Beeline помещен в карантинный комплекс в Ташкентской области.
Зарафшан переведен из «желтой» зоны карантина в «красную».
12 мая
Государственный центр тестирования заявил, что вступительные испытания в вузы пройдут только по двум профильным предметам вместо пяти.
13 мая
В Самарканде усилены карантинные ограничения из-за распространения коронавируса. В городе возобновили запрет на свободное передвижение транспорта, работать разрешили только продуктовым магазинам, аптекам и дехканским рынкам.
14 мая
Диппредставительства Узбекистана в России начали выплату единовременной материальной помощи некоторым категориям соотечественников в России.
Карантин продлен до 1 июня, но внутреннее авиа- и железнодорожное сообщение частично восстанавливается с 18 мая. Ограничение на пользование личным автомобилем смягчаются в зависимости от уровня карантина.
15 мая
Паркам, стадионам и музеям, а также отдельным видам деятельности, разрешено возобновить работу.
Экономика
Свыше 95 тысяч индивидуальных предпринимателей приостановили деятельность из-за карантина. За 20 дней апреля налоговые поступления в ряде регионов сократились на 30−40%, а в некоторых — более чем на 50%.
Центральный банк опубликовал прогноз о падении темпов роста ВВП по итогам 2020 года до 1,5−2,5% и сокращении объема денежных переводов на 30−35%.
Для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса Узбекистан намерен получить у международных финансовых институтов заимствования минимум на 1,625 млрд долларов. Всемирный банк уже выделил стране 312 млн долларов. МВФ и АБР согласились предоставить 375 и 500 млн долларов соответственно.
Поддержка бизнеса
27 апреля Шавкат Мирзиёев подписал указ о дополнительных мерах поддержки бизнеса. Малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям дана отсрочка по уплате налогов до конца года.
13 мая объявлены очередные меры поддержки предпринимателей, среди них — снижение ставки социального налога, освобождение от земельного и имущественного налогов и отсрочка пошлин до 120 дней.
Поддержка населения
Президент предложил объявить общенародное движение «Доброта и поддержка» по помощи предпринимателей социально уязвимым и нуждающимся. Был образован фонд с таким названием.
Благотворительную помощь фондам, а также нуждающимся лицам, освободили от НДС и включения в объект обложения по налогу с оборота.
Сумма помощи работнику, не облагаемая подоходным налогом, увеличена. Работающие пенсионеры будут получать пенсию напрямую из Пенсионного фонда. Физлицам предоставлена беспроцентная отсрочка по уплате подоходного налога, полученного от сдачи в аренду жилых и нежилых помещений.
Из бюджета выделяется еще 200 млрд сумов для выплат пособий малообеспеченным семьям. Для создания сезонных рабочих мест в Ташкенте внедрят практику кредитования населения на строительство и ремонт индивидуального жилья.
В целом на дальнейшую поддержку экономики и граждан решено направить из бюджета дополнительно более 2 трлн сумов (197,3 млн долларов).