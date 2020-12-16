С 1 января 2021 года в Узбекистане возобновляется начисление стимулирующих выплат работникам бюджетных организаций, сообщил «Газете.uz» источник в правительстве.

Напомним, сначала с 16 апреля по 1 октября, а затем с 1 октября по 1 января были приостановлены выплаты работникам бюджетных организаций за счет средств специального фонда материального стимулирования, фонда материального стимулирования ВОУ и директорского фонда (за исключением работников медицинских, медицинско-социальных организаций, домов милосердия, а также работников, к которым применяются 1−3-й разряды оплаты труда). Это решение объяснялось оптимизацией бюджетных расходов в период коронавирусной пандемии и глобального кризиса.

Источник «Газеты.uz» сообщил, что в правительстве не планируют продлевать эти меры.