Президент Шавкат Мирзиёев 30 декабря подписал постановление об исполнения закона о государственном бюджете Узбекистана на 2021 год. Документ распространило УзА.

Согласно постановлению, с 1 февраля 2021 года размеры заработной платы работников бюджетных учреждений и организаций, а также стипендии повысятся на 10%.

С этой даты на территории страны устанавливается минимальный размер оплаты труда в размере 747,3 тысячи сумов в месяц (сейчас — 679,3 тысячи);

Базовая расчетная величина увеличивается с 223 тысяч до 245 тысяч сумов.

Постановлением отдельно установлены размеры пособий для семей с детьми до 14 лет и пособий по уходу за ребенком до 2 лет, материальной помощи малообеспеченным семьям и единоразовой материальной помощи нуждающимся семьям в Каракалпакстане и Хорезмской помощи (размеры будут опубликованы позже).

Напомним, с 1 февраля 2020 года в Узбекистане минимальный размер заработной платы, а также размеры пенсий, стипендий и пособий были повышены в среднем на 7%. С 1 сентября размеры пенсий и пособий были увеличены на 10%. Тогда же было увеличено число получателей пособий для семей с детьми до 14 лет и пособий по уходу за ребенком до 2 лет.