Министерство финансов Узбекистана опубликовало статистику размеров («белых») заработных плат в стране в апреле-мае 2020 года (PDF).

Согласно данным динамики уровня зарплат, пандемия повлияла на количестве плательщиков налога на доходы физических лиц по всем категориями.

В результате карантинных мер количество плательщиков НДФЛ снизилось с 4,24 миллиона человек в феврале до 3,74 миллиона в апреле. При этом в мае — со смягчением ограничений — ситуация началась постепенно стабилизироваться: налоги с зарплаты заплатили уже 4,16 миллиона человек.

Динамика уровня заработной платы:

Зарплата (в сумах)

Февраль 2020

Апрель 2020

Май 2020

Количество

Доля

Количество

Доля

Количество

Доля

до 1 млн

1 767 464

41,6%

1 628 194

43,4%

1 772 477

42,6%

от 1 млн до 2 млн

1 186 795

27,9%

975 134

26,0%

1 066 449

25,6%

от 2 млн до 4 млн

911 071

21,4%

807 915

21,6%

887 948

21,3%

от 4 млн до 5,5 млн

198 631

4,7%

155 144

4,1%

194 833

4,7%

от 5,5 млн и более

184 858

4,7%

181 845

4,9%

239 553

5,8%

Всего

4 248 819



3 748 232



4 161 260





Количество плательщиков НДФЛ в 4,16 миллиона человек составляет 13% от общей численности населения (около 34 миллиона), или 29,3% от экономически активного населения (около 15 миллионов человек), указал ведущий эксперт «Нормы» Жорилла Абдуллаев.

Отмечается, что при среднем приросте населения в год около 0,5 миллиона человек и приросте трудоспособного населения в 0,3 миллиона рост плательщиков НДФЛ в легальном секторе составил всего 0,1 миллиона человек.

Spot отмечает, что отчет министерства отчасти подтверждает результаты опроса Центрального банка, который выявил, что с начала пандемии стало больше представителей только двух категорий: тех, чей доход составляет до 2 млн сумов, и тех, у кого он выше 6 млн сумов.

Как пандемия повлияла на НДФЛ

В первом полугодии поступления по НДФЛ составили 7,3 трлн сумов, что на 1,1 трлн сумов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основным фактором, повлиявшим на динамику поступлений по налогу, стал рост совокупного фонда оплаты труда и увеличение минимального размера оплаты труда на 18%. Кроме того, снижение ставки социального налога для предприятий с государственным участием с 25% до 12% позволило повысить зарплату работников, отметили в Минфине.

Вместе с тем во втором квартале наблюдалось снижение поступлений по НДФЛ по сравнению с первым кварталом, обусловленное следующими основными факторами:

снижение экономической активности в апреле, повлекшее снижение фонда оплаты труда (ФОТ) в частном секторе. Частично это снижение было компенсировано выплатами отпускных, в том числе в бюджетном секторе, в период строгих карантинных ограничений;

увеличение размера необлагаемой налогом суммы материальной помощи, выплачиваемой работнику, с 4,22- до 7,5-кратного минимального размера оплаты труда в 2020 году.

По предварительной оценке, уменьшение экономической активности в частном секторе и обусловленное этим снижением облагаемого ФОТ привело к снижению поступлений по налогу НДФЛ во втором квартале относительно первоначальных прогнозов более чем на 500 млрд сумов.

Вместе с тем снижение ставки социального налога с 12% до 1% с мая для субъектов малого предпринимательства и отдельных отраслей экономики в период пандемии, наряду с ослаблением карантинных мер, позволило увеличить численность работников в негосударственном секторе по сравнению с апрелем на 16%, а фонд оплаты труда — на 22%.