Министерство финансов Узбекистана опубликовало статистику размеров («белых») заработных плат в стране в апреле-мае 2020 года (PDF).
Согласно данным динамики уровня зарплат, пандемия повлияла на количестве плательщиков налога на доходы физических лиц по всем категориями.
В результате карантинных мер количество плательщиков НДФЛ снизилось с 4,24 миллиона человек в феврале до 3,74 миллиона в апреле. При этом в мае — со смягчением ограничений — ситуация началась постепенно стабилизироваться: налоги с зарплаты заплатили уже 4,16 миллиона человек.
Динамика уровня заработной платы:
|Зарплата (в сумах)
|Февраль 2020
|Апрель 2020
|Май 2020
|Количество
|Доля
|Количество
|Доля
|Количество
|Доля
|до 1 млн
|1 767 464
|41,6%
|1 628 194
|43,4%
|1 772 477
|42,6%
|от 1 млн до 2 млн
|1 186 795
|27,9%
|975 134
|26,0%
|1 066 449
|25,6%
|от 2 млн до 4 млн
|911 071
|21,4%
|807 915
|21,6%
|887 948
|21,3%
|от 4 млн до 5,5 млн
|198 631
|4,7%
|155 144
|4,1%
|194 833
|4,7%
|от 5,5 млн и более
|184 858
|4,7%
|181 845
|4,9%
|239 553
|5,8%
|Всего
|4 248 819
|3 748 232
|4 161 260
Количество плательщиков НДФЛ в 4,16 миллиона человек составляет 13% от общей численности населения (около 34 миллиона), или 29,3% от экономически активного населения (около 15 миллионов человек), указал ведущий эксперт «Нормы» Жорилла Абдуллаев.
Отмечается, что при среднем приросте населения в год около 0,5 миллиона человек и приросте трудоспособного населения в 0,3 миллиона рост плательщиков НДФЛ в легальном секторе составил всего 0,1 миллиона человек.
Spot отмечает, что отчет министерства отчасти подтверждает результаты опроса Центрального банка, который выявил, что с начала пандемии стало больше представителей только двух категорий: тех, чей доход составляет до 2 млн сумов, и тех, у кого он выше 6 млн сумов.
Как пандемия повлияла на НДФЛ
В первом полугодии поступления по НДФЛ составили 7,3 трлн сумов, что на 1,1 трлн сумов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Основным фактором, повлиявшим на динамику поступлений по налогу, стал рост совокупного фонда оплаты труда и увеличение минимального размера оплаты труда на 18%. Кроме того, снижение ставки социального налога для предприятий с государственным участием с 25% до 12% позволило повысить зарплату работников, отметили в Минфине.
Вместе с тем во втором квартале наблюдалось снижение поступлений по НДФЛ по сравнению с первым кварталом, обусловленное следующими основными факторами:
- снижение экономической активности в апреле, повлекшее снижение фонда оплаты труда (ФОТ) в частном секторе. Частично это снижение было компенсировано выплатами отпускных, в том числе в бюджетном секторе, в период строгих карантинных ограничений;
- увеличение размера необлагаемой налогом суммы материальной помощи, выплачиваемой работнику, с 4,22- до 7,5-кратного минимального размера оплаты труда в 2020 году.
По предварительной оценке, уменьшение экономической активности в частном секторе и обусловленное этим снижением облагаемого ФОТ привело к снижению поступлений по налогу НДФЛ во втором квартале относительно первоначальных прогнозов более чем на 500 млрд сумов.
Вместе с тем снижение ставки социального налога с 12% до 1% с мая для субъектов малого предпринимательства и отдельных отраслей экономики в период пандемии, наряду с ослаблением карантинных мер, позволило увеличить численность работников в негосударственном секторе по сравнению с апрелем на 16%, а фонд оплаты труда — на 22%.