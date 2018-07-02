Заместитель премьер-министра, министр финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров назвал принятую Концепцию совершенствования налоговой политики историческим документом. На заседании Международного пресс-клуба в понедельник, посвященном концепции, он перечислил «худшие недостатки» действующей налоговой системы

«Это документ исторический. До сегодняшнего дня налоговая система Узбекистана включала в себе советские элементы: это специальные режимы, то есть налоговая система или механизмы налогообложения не были равными для всех, отрицание базовых принципов рыночной экономики и другое», — отметил вице-премьер.

«С принятием указа [президента об утверждении концепции] исключаются худшие недостатки налоговой системы. Во-первых, это обязательные платежи с оборота предприятий в размере 3,2%. Цифра кажется маленькой, но она взимается с оборота. Получаю ли я прибыль или терплю убытки, налог все равно взимается. Если в другой стране такое же предприятие приносит доход, то в Узбекистане оно будет убыточным», — заявил министр финансов.

Другая проблема, по словам главы Минфина, — подоходный налог, взимаемый с физических лиц. Если в Узбекистане 13 миллионов трудоспособного населения, то подоходный налог с физлиц взимается с 4,5−4,6 миллиона человек, отметил он.

«Сколько человек у нас получают пенсию? 3,3 миллиона человек. 4,6 миллиона платят налоги, 3,3 миллиона получают пенсию. То есть, грубо говоря, полтора работающего должны кормить одного пенсионера. Этот показатель в странах Евросоюза с самым стареющим населением составляет два работника на одного пенсионера. У нас молодое население, но ситуация другая», — сказал Джамшид Кучкаров.

Для большинства налогоплательщиков новая система будет справедливой, уверен министр. «Получая одинаковый доход, два предприятия не должны платить разные налоги. Если я владелец компании с активом 30 млн долларов, я перевожу себя в категорию малых предприятий, оформляю 199 сотрудников, уборщиц и других сотрудников перевожу на аутсорсинг и плачу 5% с выручки. Это неправильно», — сказал глава Минфина.

Компании, у которых с внедрением новой системы возрастает налоговая нагрузка, в долгосрочной перспективе получат выгоду, заявил министр финансов.

Что касается Налогового кодекса, который должен быть разработан до конца года, в нем не указываются налоговые ставки, подчеркнул Джамшид Кучкаров. «Каждый год постановлением президента мы регулировали ставки налогов. Президент поручил до конца привести Налоговый кодекс в соответствие с международными стандартами, чтобы он стал документом прямого действия, чтобы в нем были конкретно указаны налоговые ставки, чтобы мы перешли на цивилизованныеные методы работы», — пояснил он.

Джамшид Кучкаров отметил, что в ходе общественного обсуждения было получено много «очень конструктивных предложений, которые были учтены».