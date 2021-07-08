Законопроект «О рекламе», принятый концептуально в первом чтении в Законодательной палате Олий Мажлиса, вызвал критику и недовольство СМИ и Фонда поддержки масс-медиа. В фонде считают, что принятие документа в текущем виде «нанесёт невосполнимый урон финансовой стабильности всего медиарынка страны, теле- и радиоканалы потеряют миллиарды сумов общегодовых доходов».

Действующий закон «О рекламе» был принят в 1998 году и содержит общие нормы, которые «не полностью охватывают все реалии», отмечали в пресс-службе нижней палаты парламента.

Законопроектом предусматривается разрешение на показ рекламы через мобильную сеть только с согласия потребителя, а также запрет рекламы лекарств с участием знаменитостей, медицинского работника или человека, внешне похожего на врача, а также алкогольных напитков.

Кроме того, планируется запретить рекламу пищевых продуктов с высоким содержанием сахара, соли и жира.

Депутаты также предложили внести понятие интернет-рекламы в законодательство для её регулирования, определить сферу действия национального законодательства, регулирования механизма размещения интернет-рекламы в Узбекистане.

Kun.uz обратил внимание, что ожидаются проблемы и у других отраслевых предпринимателей, которые обеспокоены принятием этого закона.

«С одной стороны, он призван в определенном смысле защитить потребителей от этого вида продукции, а с другой стороны, — это удар по деятельности представителей отрасли, которые хотят продвигать свою продукцию», — пишет издание.

Дети и реклама

В статье 16 законопроекта отмечается, что запрещается использование изображений несовершеннолетних, потребляющих или использующих продукцию, запрещенную для потребления несовершеннолетними.

Но это требование несёт общий характер и создаёт «лазейки». Например, нет утвержденного списка продуктов, которые нельзя использовать несовершеннолетним (младше 18 лет). Без такого списка невозможно заранее узнать, какой товар попадет в эту категорию, уточняет Kun.uz.

Реклама пищевых продуктов с повышенным содержанием жиров, соли и сахара

Законопроект также накладывает ряд ограничений на рекламу продуктов с высоким содержанием сахара, соли и жира (статья 42), что также вызывают беспокойство у предпринимателей.

Председатель Комитета по вопросам инновационного развития, информационной политики и информационных технологий Законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции «Миллий тикланиш» Илхом Абдуллаев в интервью проекту Aksent заявил, что никто не из специалистов не ответит на вопрос, какие продукты являются сахаросодержащими.

«То есть сахаросодержащая продукция — её спектр очень большой. Когда вы будете говорить „с повышенным содержанием сахара“, то вам всё равно придётся прибегнуть к какой-нибудь классификации. А эта классификация также невозможна, потому как для разных целей и в разных ситуациях эти пороговые значения могут по-разному определяться», — сказал он.

Депутат считает, что ограничением рекламы продуктов с высоким содержанием сахара «мы фактически стреляем себе в ногу».

«Если посмотреть фрукты, которые растут у нас в Узбекистане, они все отличаются от мировых аналогов тем, что у них повышенное содержание сахара. Нигде в мире этого ограничения нет, а мы именно та страна, которая производит продукт с высоким содержанием сахара… Мы же своим производителям создаём препятствия», — отметил Илхом Абдуллаев.

По его словам, комитет предлагает данную норму откорректировать. Этот вопрос будет обсуждаться на финальной встрече с Министерством здравоохранения и Агентством по защите прав потребителей.

«Мы собираемся поставить вопрос критическим образом вплоть до того, чтобы снять эти нормы из закона… Вопросы привития здорового образа жизни через рекламу не решается, есть более эффективные способы, которые внедрять. Когда мы ограничиваем рекламу, вы ограничиваем своих товаропроизводителей и рынок рекламы», — считает он.

Илхом Абдуллаев также отметил, что с 1998 года в закон внесено 15 поправок, которые носили либо редакционный характер, либо с каждым разом ограничивали рынок рекламы.

«Ни одна норма не была либерализационной, которая бы открыла новые рынки, новые способы осуществления рекламы», — заявил депутат, добавив, что Комитет по вопросам инновационного развития, информационной политики и информационных технологий настроен на «максимальное изъятие ограничений из закона».

Kun.uz с помощью диетологов уточнил, что в категорию продуктов с высоким содержанием сахара, соли и жира могут попасть сладкие напитки, фасованные фруктовые соки, готовые завтраки, жареные продукты, кондитерские изделия, особенно печенье и торты, безглютеновые продукты, мороженое, шоколадные конфеты, мясные полуфабрикаты (колбасные изделия), сыр, высококалорийный кофейные напитки и прочие потребительские продукты с добавлением сахара.

При этом среди действующих нормативных документов не обнаружено перечня продуктов с высоким содержанием сахара, соли и жира.

Интерпретация запретов в законопроекте полна двусмысленности и двусмысленности, отмечает издание. Кроме того, «обогащение» законодательства, регулирующего рекламный сектор жёсткими нормами, ставит вопрос о готовности материально-технической базы компетентных органов.

Например, насколько готова система здравоохранения к классификации таких вредных и безвредных продуктов, существуют ли лаборатории, которые определяют, сколько в продукте сахара, жира или соли, какими будут предельные показатели «вредности» продуктов.

В пресс-службе бизнес-омбудсмана сообщили, что не получила данный законопроект для согласования в установленном порядке.

Стоит отметить, что в соответствии с законом в новой редакции «О нормативно-правовых актах» от 20 апреля 2021 года, проекты по вопросам, прямо или косвенно воздействующим на осуществление предпринимательской деятельности в обязательном порядке должны согласовываться с бизнес-омбудсманом.

«Соответственно, в случае, если Законодательной палате Олий Мажлиса потребуется заключение бизнес-омбудсмана по данному законопроекту, представленный проект в установленном порядке будет рассмотрен с точки зрения его воздействия на предпринимательскую деятельность и в кратчайшие сроки по нему будет предоставлено соответствующее заключение», — говорится в сообщении.

Президент Шавкат Мирзиёев 10 декабря 2020 года отмечал, что всё более учащаются проблемы, связанные с нездоровым образом жизни, чрезмерным употреблением продуктов с высоким содержанием соли, сахара, жиров, мучных блюд и хлебной продукции. Для этого глава государства дал указания по привлечению предпринимателей для строительства частных спортсооружений, площадок для воркаута и другой спортивной инфраструктуры, чтобы вовлечь людей в массовый спорт.