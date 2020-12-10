Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 9 декабря обсудил вопросы широкого вовлечения людей в массовый спорт, сообщила пресс-служба главы государства.

По его словам, что «пандемия прошла сравнительно легче у здорового населения», а также отметил взаимосвязь спорта с медициной.

«Сегодня только 19% населения страны охвачено физической культурой и спортом. Это означает, что люди вообще не занимаются спортом. Вот оценка хокимам. Вот как мы думаем о здоровье наших людей. А в развитых странах это показатель достигает 70−90%», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Он также отметил, что все более учащаются проблемы, связанные с нездоровым образом жизни, чрезмерным употреблением продуктов с высоким содержанием соли, сахара, жиров, мучных блюд и хлебной продукции.

Указом президента от 30 октября предусмотрено создание в районных центрах и городах «Дорожек здоровья» протяженностью 3−5 км. На совещании Шавкат Мирзиёев поручил сформировать адресный перечень «дорожек», начать строительные работы и создать всее удобства для пешеходов и велосипедистов.

Президент также дал указания по привлечению предпринимателей для строительства частных спортивных сооружений, площадок для воркаута, мини-футбола, бадминтона, стритбола, фитнес-залов.

Отмечено, что в Узбекистане необходимо развивать спортивный туризм, проводя международные соревнования. В частности, будут организованы состязания по мотоспорту и велоспорту, для которых разработают маршрут из регионов до Бостанлыкского района.

Кроме того, планируются спортивные испытания среди населения для определения физической готовности и льготы их победителям. Подчеркнута необходимость их проведения в первую очередь среди школьников, а в дальнейшем — других категорий населения.

Напомним, к 2025 году планируется увеличить продолжительность жизни населения с 75,1 до 76,4 года и остановить рост доли населения с ожирением на отметке 23,5%. Такие цели поставлены программой по формированию образа здорового питания.

Гофуржон Мирзаев (в центре). Фото: Хокимият Сырдарьинской области.

Отметим, что хоким Сырдарьинской области Гофуржон Мирзаев, его заместители и хокимы районов 5 декабря приняли участие в спортивных соревнованиях для проверки физической подготовки (бег, пресс, тяжелая атлетика, подтягивание и отжимания), чтобы продемонстрировать «личный пример».