Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа выступил за доработку проекта закона «О рекламе» в новой редакции, который был принят в первом чтении в Законодательной палате Олий Мажлиса.

О чём речь

Законодательная палата Олий Мажлиса 4 мая в первом чтении концептуально приняла проект закона «О рекламе» в новой редакции.

Действующий закон «О рекламе» был принят в 1998 году и содержит общие нормы, которые «не полностью охватывают все реалии», отмечали в пресс-службе нижней палаты парламента.

Документом предусматривается разрешение распространения (показ) рекламы через мобильную сеть только с согласия потребителя, а также запрет рекламы лекарств с участием знаменитостей, медицинского работника или человека, внешне похожего на врача, а также алкогольных напитков.

Кроме того, планируется запретить рекламу пищевых продуктов с высоким содержанием сахара, соли и жира.

Депутаты также предложили внести понятие интернет-рекламы в законодательство для её регулирования, определить сферу действия национального законодательства, регулирования механизма размещения интернет-рекламы в Узбекистане.

Обеспокоенность СМИ

Ряд аспектов законопроекта вызвали претензии предпринимателей и общественности.

В частности, в статье 18 законопроекта отмечается, что в создании телерадиопередач, организации театрально-концертных, спортивных и иных мероприятий, транслируемых на телевидение и радио, могут участвовать спонсоры и партнеры.

Информация о спонсорах и партнерах, транслируемых телерадиопередач должна быть кратко и отчетливо указана в начале и конце передачи. Рядом с именем спонсора или вместо него может указываться его товарный знак.

Спонсорские и партнерские обозначения должны содержать информацию «Спонсор программы и (или) «Партнер программы».

Хронометраж спонсорских и партнерских обозначений на телеканалах не может превышать 5 секунд, на радиоканалах — 20 секунд.

При этом спонсорство и партнёрство не допускается:

при производстве информационно-аналитических новостных телерадиопередач;

в рекламных роликах и блоках рекламных роликов;

в анонсах телерадиопередач и блоках анонсов телерадиопередач.

Как пишет Kun.uz, это вызывает серьезную озабоченность у ряда самофинансируемых частных телеканалов и СМИ. В частности, на эти пункты резко отреагировал неназванный представитель телеканала Mening Yurtim (MY5).

«Поскольку мы частный телеканал, все программы и передачи финансируются за счёт спонсорских взносов. Выгода, которую получают спонсоры, — это появление их рекламы в анонсах телепрограмм. Насколько я понимаю, если запретить спонсорскую рекламу в анонсах и блоках, мы потеряем всех спонсоров. Все сводится к деньгам, и шансы, что ряд творческих коллективов прекратят свою деятельность, очень высоки. Проще говоря, 5-секундные анонсы, которые по сути никому не мешают, создают основу для работы нескольких продакшн-студий», — отметил он.

По словам представителя MY5, каждый телеканал потеряет несколько миллиардов сумов в год, а государство не получит налоги.

Предприниматель из сферы фармацевтики в беседе с изданием сообщил, что выступает против ограничений в рекламе лекарств. В частности, речь идёт о запрете рекламы:

с участием известных лиц, медицинских работников или лиц, внешний вид которых имитирует внешний вид врачей;

использования рекомендаций ученых, известных личностей или медицинских работников, а равно содержащую благодарности, рекомендации и рассказы о действиях рекламируемых лекарственных средств от отдельных лиц;

использующая видеозаставку, изображение или визуальное представление об изменениях в организме человека вследствие болезни (травмы) и (или) действиях лекарственных средств на организм человека;

и другие (список).

«Это как если бы Adidas или Nike наложили ограничения на спортсменов или спортивные организации в рекламе спортивных товаров. Самое интересное, что мы разработали новый продукт, и он кому-то принёс пользу, показал хорошие результаты. В настоящее время на использование мнений, высказанных этими людьми, накладываются ограничения. Или что плохого в том, чтобы снять небольшой видеоролик о влиянии лекарства на организм человека, инструкции его применения? Большинство людей не читают инструкцию к препарату, у него могут быть побочные эффекты и противопоказания. Разве для потребителей не было бы полезнее, если бы мы могли объяснить это в коротком 1−2-минутном видео? Что плохого в использовании новых подходов вместо старых консервативных?» — сказал фармацевт.

Кроме того, законопроектом предлагается ужесточить санкции за нарушение законодательства о рекламе.

Субъекты рекламной деятельности — юридические лица могут быть подвергнуты к финансовым санкциям в следующих размерах:

распространение рекламы о продукции, производство, реализация или реклама которой запрещены или ограничены законодательством — 100 базовых расчетных величин;

ненадлежащую, неэтичную, сравнительную и скрытую рекламу, отказ от контррекламы — 70 БРВ;

нарушение требований к рекламе энергетических напитков, алкогольных напитков, табака и никотиносодержащей продукции, кальянов и электронных сигарет, пиротехнических средств, оружия и продукции военного назначения, а также за нарушение порядка размещения наружной рекламы — 50 БРВ;

нарушение требований к рекламе для несовершеннолетних, лекарственных средств, биологически активных и пищевых добавок, а также продуктов детского питания — 30 БРВ.

В текущей редакции закона предусмотрена административная ответственность до 15 БРВ по статьи 178−1 КоАО.

«Это только первое чтение». Реакция депутатов

Председатель национального движения «Юксалиш», депутат Бобур Бекмуродов отметил, что в первом чтении законопроекты рассматриваются концептуально, то есть парламентарии изучают концепцию законопроекта, его соответствие Конституции, вопросы, связанные с исполнением закона.

Во втором чтении обсуждение и голосование проходят по каждой статье, главе и разделу отдельно. «То есть, если та или иная часть закона может навредить развитию отрасли, есть возможность изменить или полностью исключить эту статью», — заявил он.

В третьем чтение законопроект выставляется для голосования для его принятия в качестве закона.

Вице-спикер Законодательной палаты, лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров также указал, что в первом чтении не обсуждаются отдельные статьи законопроекта.

По его словам, фракция «Миллий тикланиш» также готовит ряд предложений к этому закону, поскольку имеются возражения против действующей редакции.

Он отметил, что сегодня существует угроза принятия закона, который напрямую повлияет на доходы телеканалов и СМИ. При этом он напомнил, что «те, кто призывает парламент голосовать ответственно, во время выборов предпочли агитировать избирателей покупать подгузники, а не голосовать ответственно».

По его словам, телеканалы и СМИ во время выборов не предоставляли скидок на размещение и социальную рекламу. «Они были правы. Известно, что проблема в законе», — отметил депутат.

«Конечно, никого не интересует, что партии не сильны в финансовом плане, что только 5% избирателей поддерживают их материально. Всех интересует качественный закон. Другой вопрос: что будет, если предприниматель, находящийся под защитой закона, захочет продвигать противоречащую ценностям понятие? Конечно, это запрещено делать открыто, но сегодня „скрытые послания“ эффективнее влияют на общество», — сказал Алишер Кадиров.

По его мнению, в исключительных случаях у правительства должна быть возможность увеличить объём социальной пропаганды или ограничить рекламу, если это необходимо.

Так, согласно статье 19 предлагаемого законопроекта, распространители рекламы обязаны размещать социальную рекламу в объеме не менее 5% от общего месячного объема эфирного времени, печатной или рекламной площади, отведенных для рекламы.

При этом распространители рекламы, деятельность которых полностью или частично финансируется за счёт госбюджета, по заказу госорганов, размещают социальную рекламу бесплатно.

«В таком виде нанесет урон всему рынку»

Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа в своём заявлении отметил, что реклама является основным источником финансирования деятельности частных СМИ.

«Несомненно, принятие проекта закона в том виде, в котором его на данный момент обсуждают в Законодательной палате, нанесёт невосполнимый урон финансовой стабильности всего медиарынка страны, теле- и радиоканалы потеряют миллиарды сумов общегодовых доходов», — говорится в сообщении.

В частности, проектом предлагается установить запрет на размещение повторной рекламы товара в одном блоке (статья 22. Рекламана на телевидении).

В фонде указали, что практику размещения рекламы одного товара в одном рекламном блоке используют во всём мире, и чаще всего к данной практике прибегают крупные международные рекламодатели (инвесторы).

«Например, отдельные компании проводят имиджевую рекламу по всему миру и одновременно проводят рекламу стимулирующей акции на отдельном рынке. При этом рекламные ролики, их характер и предназначение могут быть разными, но рекламируемый товар один, и они могут в соответствии с маркетинговой стратегией размещаться в одном рекламном блоке», — следует из заявления.

Кроме того, законопроектом предлагается определить, что общий объём рекламы не должен превышать 15% от одного часа эфирного времени и 10% суточного эфирного времени (статья 22 и 23).

Анализ зарубежной практики показывает, что во многих странах, таких как США, Япония, Южная Корея, отсутствуют ограничения касательно объёма рекламного времени на теле- и радиоканалах. В ряде других стран, таких как страны Евросоюза, Центральной Азии, Индонезия, Азербайджан, Беларусь, реклама не должна превышать 20−25% суточного эфирного времени теле-, радиоканалов, отмечается в сообщении.

В Фонде поддержки масс-медиа заявили, что важно, чтобы в законе были чётко определены сферы его влияния:

«Например, в предвыборный период СМИ будут вынуждены размещать в эфире и на своих страницах агитационные и иные рекламные материалы кандидатов. В этом случае они не должны учитываться в общем объёме эфирного времени, выделяемого на рекламу».

Специалисты Фонда полагают, что в теле- и радиопередачах длительностью 30 минут редакциям СМИ нужно позволить размещение пятиминутного рекламного блока вместо установленных в проекте 3 минут.

«Мы уверены, что ни одна редакция СМИ не позволит себе формировать рекламные блоки в ущерб интересам зрителей, теряя их количество», — подчеркнули в организации.

Фонд также считает, что необходимо более тщательно изучить необходимость установления запрета на рекламу медицинских средств личной гигиены, медицинских услуг, а также таких продуктов питания для детей, как каши, замещающие грудное вскармливание, учитывая социальную значимость отдельных товаров и услуг.

По мнению организации, значительно пострадают от ограничения объёма рекламы и печатные СМИ, которые на данный момент «с трудом привлекают рекламодателей».

«Таким образом, складывается ситуация, когда спрос на размещение рекламы в Узбекистане гораздо выше имеющегося на рынке предложения национальных теле- и радиоканалов. В результате чего рекламодатели искусственно выталкиваются на иностранные телеканалы и иностранные интернет-платформы, доходы которых зачастую не попадают в экономику Узбекистана и не являются налогооблагаемыми в нашей стране», — отметили в фонде.

Также негодование общественности вызывают чрезмерно высокие штрафы, устанавливаемые за нарушения законодательства о рекламе.

В марте Фонд направлял в Антимонопольный комитет, который выступил основным инициатором и разработчиком проекта закона, предложения и рекомендации, нацеленные на недопущение негативных последствий от принятия данного законодательного акта. Однако данные предложения не нашли своего отражения в проекте, представленном на рассмотрение в парламент.

Фонд считает, что к обсуждению и дальнейшей доработке проекта закона «О рекламе» в новой редакции парламенту необходимо привлечь все заинтересованные стороны, в первую очередь представителей СМИ.