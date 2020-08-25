В этом году во вступительных испытаниях в государственные вузы Узбекистана примут участие, как ожидается, более 1,3 миллиона абитуриентов. В связи с эпидемиологической ситуацией экзамены решено провести на открытом воздухе.

Как сообщалось ранее, для проведения экзаменов всего по стране организовано 65 площадок. «Газета.uz» узнала, как столица готовится к вступительным экзаменам.

Площадка для проведения экзаменов в Студенческом городке. Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

Экзамены начнутся 2 и продолжатся до 13 сентября, если погодные условия не изменятся и не потребуется продление сроков.

В Ташкенте испытания проведут на 17 площадках, подготовленных в 6 локациях: на территории стадиона «Пахтакор» организованы 3 площадки, в Национальном парке — 4, в Студенческом городке (у Национального университета Узбекистана) — 2, в парке «Ашхабад» — 5, в парке Победы — 1 и в Ботаническом саду — 2.

На поступление в вузы столицы документы подали 250 тысяч 711 абитуриентов. Поступающих начнут пропускать за 1,5 часа до начала тестирования. Экзамены будут принимать в две смены: с 9:00 до 12:00 и с 17:00 до 20:00.

В одной смене примут участие 9930 человек. Их разобьют на 331 группу. На сдачу тестов по двум профильным предметам абитуриентам дается 3 часа.

Знак с номером группы в Студгородке. Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

Сквер Студенческого города может принять 2280 абитуриентов. Их поделят на 76 групп.

Здесь уже проходят экзамены для поступающих в филиалы зарубежных вузов. 24 августа вступительные экзамены сдали 398 абитуриентов в Ташкентский филиал Российского химико-технологического университета имени Менделеева и 722 — в Ташкентский филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». Зарубежные вузы сами устанавливают время проведения экзаменов.

Организация вступительных испытаний в негосударственные вузы на этих площадках стала своего рода проверкой готовности к проведению экзаменов.

Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

На каждой площадке установлены стулья и парты, камеры наблюдения, камеры для идентификации абитуриентов и для онлайн-трансляции, а также биотуалеты и дезинфекционные тоннели. В случае осадков над партами планируется натянуть тенты.

Кроме того, студентов обеспечат масками, одноразовыми перчатками и антисептическими средствами. Дезинфекцию территорий планируется проводить перед каждой сменой.

На входах в места экзаменов будут установлены отдельные пункты пропуска, каждый абитуриент будет отдельно досмотрен. Сотрудники ОВД обеспечат безопасность проведения экзаменов, а медперсонал проконтролирует состояние абитуриентов.





Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

В новом парке Победы экзамены будут сдавать 480 поступающих в смену. Площадка здесь крытая.





Площадка для проведения экзаменов в парке Победы. Фото: Хамдам Шарахмедов / «Газета.uz».

Ташкентский ботанический сад сможет принять 720 абитуриентов в смену по 300 и 420 человек на двух площадках.

Парты в Ботаническом саду. Фото: Сабина Бакаева / «Газета.uz».

Здесь установят около 30 камер видеонаблюдения.





Фото: Сабина Бакаева / «Газета.uz».

Напомним, в этом году в местах проведения экзаменов не будут организовывать специальные зоны ожидания для родителей абитуриентов.





Фото: Сабина Бакаева / «Газета.uz».

Абитуриенты должны прибыть в места проведения экзаменов самостоятельно. Для тех, кто будет сдавать испытания по специальным дисциплинам за городом (например, поступающие в Государственный институт физической культуры), будет организован трансфер.

Фото: Сабина Бакаева / «Газета.uz».

На брифинге 18 августа пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов отметил, что все дороги, ведущие к местам проведения тестов, будут перекрыты в радиусе 1,5 км.

Фото: Сабина Бакаева / «Газета.uz».