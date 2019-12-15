В Ташкенте планируется построить четыре новые государственные многопрофильные клиники, сообщила пресс-служба столичного хокимията.

В администрации объяснили необходимость строительства клиник «ростом населения Ташкента, который рождает рост спроса на медицинские услуги».

Ожидается, что клиники возведут на территории 1-й Медицинской академии, медицинского колледжа имени Боровского, 2-й Медицинской академии и парка «Гулшан» в Мирзо-Улугбекском районе.

Парк «Гулшан», который находится в ведомстве Министерства внутренних дел Узбекистана, «сейчас заброшен и неухожен», отмечает хокимият. Вместе со строительством клиники планируется провести работы по благоустройству прилегающих территорий.

Проектно-строительные работы «будут вестись с учетом деревьев, растущих на территории парка,. большие деревья останутся на своих местах, а маленькие деревья будут пересажены по периметру территории», — говорится в сообщении.

Парк «Гулшан». Публикация от 17 марта 2018 года. Источник: Farida Chariff / Facebook.

В комментариях под публикацией в Facebook горожане просят не трогать парк и построить клинику в другом месте. К примеру, на территории небольшого базара или заброшенной парковки, а также рассмотреть возможность размещения клиники в одной из двух многоэтажных поликлиник — семейной или стоматологической.