В социальных сетях распространилась информация о том, что комплекс «Шахидлар хотираси» в Юнусабадском районе обнесен забором и на его территории начались строительные работы. Отмечалось, что на заборе не был вывешен паспорт объекта, данные о проекте предварительно не публиковались.

В хокимияте Ташкента прокомментировали эти сообщения, заявив, что комплекс будет благоустроен.

«Согласно соответствующему постановлению Кабинета министров в этом году планируется провести строительно-ремонтные работы и благоустройство мемориального комплекса „Шахидлар хотираси“ в Ташкенте», — говорится в сообщении столичной администрации.

Хокимият пообещал «без повреждения деревьев» реконструировать ротонду, построенную в качестве мемориала жертвам репрессий. В ходе реконструкции будет воздвигнута символическая книга с их именами.

Кроме того, будет построено отдельное административное здание для сотрудников музея, здания бытового обслуживания населения, магазины товаров народного ремесла и торговые точки, открытый амфитеатр, планируется создать зону Wi-Fi.