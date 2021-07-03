Хоким Бухарской области Ботир Зарипов заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило Daryo со ссылкой на пресс-секретаря областной администрации Олима Джураева, а также со ссылкой на источники другие СМИ.

По словам главы пресс-службы, у хокима наблюдается лёгкая форма заболевания. Он добавил, что Ботир Зарипов всегда находился в тесном контакте с жителями и горожанами.





«Он так сильно любит людей и близко принимает их к себе. Он подносит руку во время приветствия в знак уважения и почтения, а также подносит плечо пожилым людям. Это, несмотря на все меры защиты, могло привести к передаче лёгкой формы заболевания», — сказал он.





По данным хокимията, Ботир Зарипов 27 июня ознакомился с благоустроительной работой в махаллях «Хужа Мушкин» и «Зарафшон» и принял участие в церемонии открытия. Судя по кадрам, хоким был без маски, пожимал руки жителям и не соблюдал дистанцию.





30 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с поздравительной речью в честь Дня молодёжи на Форуме молодёжи и студентов. Руководители областей подключились к мероприятию через видеоконференцсвязь, но Ботир Зарипов не присутствовал в студии. Судя по фотографиям и информации хокимията, хоким также пропустил расширенное совещание под председательством вице-премьера Сардора Умурзакова 30 июня в Бухаре.





Пресс-секретарь сообщил, что Ботир Зарипов возвращается из Ташкента в Бухару после нескольких дней лечения.

Кроме того, заместитель хокима области Ботир Шахриеров и советник хокима по вопросам женщин Феруза Ибрагимова также выздоровели и вернулись к работе.

«Не нужно никаких слухов и неуместных слов. Правда, у меня была лёгкая форма болезни, 10 дней лечилась в областной инфекционной больнице. У моего сына тоже была болезнь, поэтому ему тоже оказывали лечение. К счастью, сейчас мы здоровы», — сказала он Daryo.

По данным издания, перед публикацией новости на сайте пресс-секретарь Олим Джураев позвонил и сообщил, что разговаривал с хокимом по телефону. По его словам, Ботир Зарипов якобы уехал в Ташкент не на лечение, а на семейный отдых. «Газете.uz» не удалось связаться с главой пресс-службы.

Напомним, ранее бывший и. о. хокима Бухарской области Карим Камолов 22 августа 2020 года скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Кроме того, COVID-19 переболели хоким Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев, хоким Навоийской области Кабул Турсунов, хоким Сурхандарьинской области Тура Боболов. Все они проходили лечение в Ташкенте.

Нахождение в общественных местах без маски в условиях возникновения и распространения карантинных и других опасных инфекций вопреки специальным требованиям уполномоченного органа влечёт наложение штрафа до 5 БРВ.

По официальной статистике Министерства здравоохранения за последнюю неделю (с 26 июня по 2 июля) выявлено 160 случаев, а неделей ранее (с 20 по 26 июня) — 118.

Ранее сообщалось, что хокимы областей проходят лечение в Ташкенте по требованию Главного медицинского управления при Администрации президента.