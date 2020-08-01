Пресс-служба хокимията Бухарской области ответила на вопросы интернет-пользователей, почему глава региона лечится от коронавируса в Ташкенте, а не в Бухаре.

30 июля стало известно, что и. о. хокима Бухарской области Карим Камалов проходит лечение от COVID-19 в Ташкенте, как и хоким Сурхандарьинской области Тура Боболов (это подтверждено 24 июля) и хоким Навоийской области Кабул Турсунов (подтверждено 31 июля).

По данным начальника управления здравоохранения Бухарской области Илхома Нарзиева, коронавирус у Карима Камалова был диагностирован 25 июля.

«С этого дня глава области начал получать лечение в Бухарском областном филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (если бы Карим Камалов не доверял местным врачам и больницам, он бы немедленно отправился в столицу!)», — говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству, хокимы областей состоят на учете в Главном медицинском управлении при Администрации президента, отмечает хокимият.

«При необходимости это управление отвечает за медицинскую диагностику, лечение и, в целом, охрану их здоровья. Соответственно, по требованию данного Главного медицинского управления Карим Камалов 29 июля был переведен в клинику в Ташкенте для продолжения лечения», — отмечается в заявлении пресс-службы.

«В течение последних трех дней хоким получает курс лечения у квалифицированных медицинских работников по стандартам, разработанным в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения», — добавили в хокимияте (аналогичная формулировка была у хокимията Навоийской области).

В настоящее время Карим Камалов находится в хорошем состоянии и после полного восстановления здоровья в ближайшие дни возобновит свою деятельность, отмечается в сообщении.

Ранее мы писали, что коронавирус также выявлен у вице-премьера по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер Уктама Барноева, который проходит лечение в столичной частной клинике Akfa Medline.

31 июля скончался председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Муса Ерниязов, у которого 24 июня был подтвержден коронавирус.

Главное медицинское управление, согласно информации на его сайте, — структурное подразделение при Администрации президента, осуществляющее высококвалифицированную диагностическую, лечебно-профилактическую, педиатрическую, санаторно-курортную помощь, проведение медицинских экспертиз, организацию медицинской и фармацевтической помощи, а также обеспечивающее санитарно-эпидемиологическое благополучие прикрепленного контингента, определяемого в установленном законодательством порядке.

В числе задач управления — организация и обеспечение гарантированного и качественного медицинского и санаторно-оздоровительного обслуживания прикрепленного контингента, включая представителей органов исполнительной власти на местах.

Подведомственными организациями управления являются Центральная консультативно-диагностическая поликлиника №1 (ЦКДП №1), ЦКДП №2, Центральная клиническая больница №1 (ЦКБ №1), ЦКБ №2, клинический санаторий «Кибрай», курортно-оздоровительное АО «Узбекистан», центральная аптека и другие.