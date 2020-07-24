В социальных сетях распространились слухи о смерти хокима Сурхандарьинской области Туры Боболова, который находится на лечении от коронавируса в Ташкенте. Слухи опровергла пресс-служба областной администрации, а затем и сам хоким, выступивший с видеообращением.

«Сегодня 24 июля 2020 года. Сейчас я нахожусь на лечении в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи. За короткое время высококвалифицированные врачи оказали помощь, в результате чего достаточно восстановил свое здоровье. В ближайшие дни после выхода из больницы у нас будет достаточно сил для продолжения работы», — сказал Тура Боболов на видео, опубликованном в Telegram-канале Koronavirus Info.

Пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области сообщила, что тактика лечения основана на стандартах, разработанных Всемирной организацией здравоохранения.

«Хоким Сурхандарьинской области полностью выздоровел и в ближайшее время продолжит свою деятельность», — говорится в сообщении.

18 июля Министерство здравоохранения подтвердило выявление коронавируса также у председателя Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Мусы Ерниязова, который проходит лечение в Нукусе.