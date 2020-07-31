Хоким Навоийской области Кобул Турсунов с 27 июля находится на лечении в Ташкенте, подтвердила утром 31 июля пресс-служба хокимията области. Информация об этом ранее появилась в социальных сетях.

В сообщении не уточняется заболевание, однако отмечается, что «в течение прошедших четырех дней Кобул Турсунов получает курсы лечения у квалифицированных медицинских специалистов, разработанные согласно рекомендациям Министерства здравоохранения».

После полного выздоровления хоким области в ближайшие дни продолжит свою работу, говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Ташкенте на лечении от коронавируса находятся хоким Сурхандарьинской области Тура Боболов и хоким Бухарской области Карим Камалов.

Коронавирус также выявлен у вице-премьера Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер Уктама Барноева и председателя Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Мусы Ерниязова.

Главный государственный санитарный инспектор Узбекистана Нурмат Атабеков также лечится от коронавируса.

Накануне объявлено, что министр здравоохранения Алишер Шадманов находится на плановом лечении в Республиканском центре кардиологии.