Исполняющий обязанности хокима Бухарской области Карим Джамалович Камалов скончался 22 августа на 66-м году жизни, сообщило УзА.

В конце июля стало известно, что Карим Камалов проходит лечение от COVID-19 в Ташкенте. Источник «Газеты.uz» в Минздраве сообщал, что хоким госпитализирован в частную клинику Akfa Medline и находится в тяжелом состоянии.

Карим Камалов (1954 г. р.) окончил Бухарский инженерно-технологический институт. С 1994 по 2007 годы был хокимом Бухары. В 2007—2017 годы возглавлял ООО «20-trest». В 2017 году вернулся на пост главы Бухары и занимал его до февраля 2020 года, когда был назначен и. о. хокима Бухарской области.