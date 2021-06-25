Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом дала рекомендации по проведению религиозных мероприятий в Узбекистане исходя из текущей эпидемиологической ситуации.

Ежедневные и пятничные намазы (молитвы) рекомендовано проводить только на открытых площадках мечетей (двор мечети, внутренние улицы, прилегающие к мечети) с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

«По мере возможности гражданам в возрасте 65 лет и старше и людям с хроническими заболеваниями [рекомендуется] совершать религиозные обряды в домашних условиях», — говорится в сообщении.

Аналогичные рекомендации относительно традиционных молитв и богослужений адресованы религиозным организациям других конфессий, действующих в стране.

Как мы писали ранее, в середине апреля на заседании спецкомиссии премьер-министр Абдулла Арипов отметил, что рекомендации СЭС относительно ограничений в мечетях направлены на обеспечение здоровья населения и их нельзя воспринимать как ограничение права на свободу убеждений.

С 28 июня в Узбекистане усиливаются карантинные ограничения. В частности, для определённой категории граждан запрещается въезд в столицу в случае отсутствия острой необходимости. Кроме того, все развлекательные заведения и пункты общественного питания будут работать с 8:00 до 20:00.

«Газета.uz» также сообщала, что в связи с ростом заболеваемости в Ташкенте начинается добровольная вакцинация всех групп населения старше 18 лет за счёт средств госбюджета.