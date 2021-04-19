С 18 апреля в Узбекистане решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом усилены карантинные ограничения. Среди них — требование проведения намазов на открытых площадях, а не внутри мечетей, с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Как передаёт корреспондент «Газеты.uz», на субботнем совещании министр внутренних дел Пулат Бобожонов сообщил, что в пятницу, 16 апреля, в чтении молитвы таравих (вечерняя молитва в период Рамадана) более чем в 2000 мечетях Узбекистана приняти учаслие 800 тысяч человек — в среднем по 400 человек на мечеть.

Среди них было 22 тысячи несовершеннолетних, сказал министр, добавив, что мечети при большом скоплении людей могут стать одним из очагов распространения коронавируса. «Здесь нет запрета, путём разъяснений необходимо сократить это», — отметил он.

Заместитель министра здравоохранения, начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев на совещании сообщил, что в стране начали выявлять заразившихся «британским» штаммом коронавируса, который чаще встречается среди детей и является более заразным, чем «уханьский» штамм.

«Если эти дети заболевают, есть вероятность, что они могут заразить своих родителей и престарелых. Поэтому мы предлагаем. Это рекомендация — ограничить посещение лицами старше 65 лет и особенно детьми мест чтения намаза. Потому что это один из очагов распространения», — сказал он.

Премьер-министр Абдулла Арипов подчеркнул, что рекомендация СЭС направлена на обеспечение здоровья населения — её нельзя воспринимать как ограничение права на свободу убеждений.

«Никто не может ограничить право на свободу убеждений. Это запрещено. Во время Пасхи римско-католическая церковь даже отменила религиозные церемонии в своём главном соборе из-за пандемии. Мы выступим с рекомендацией и просьбой от СЭС, чтобы в намази таравих не участвовали школьники и лица старше 65 лет», — заявил он.

Глава правительства поручил Комитету по делам религий при Кабмине установить данные карантинные ограничения и для других религиозных конфессий.

Абдулла Арипов также обратил внимание на то, что «90% умерших от коронавируса имели лишний вес». Поэтому он призвал население вести здоровый образ жизни и прислушиваться к рекомендациями врачей.