Решением Республиканской специальной комиссии по борьбе с коронавирусом с 28 июня по 12 июля устанавливаются ограничения на въезд в Ташкент из соседних областей на автотранспортных средствах (автомобили и автобусы) «без крайней необходимости».

Министерство здравоохранения разъяснило, в каких случаях и кого ограничения не коснутся:

лиц, постоянно проживающих (зарегистрированных) в Ташкенте;

иностранных граждан, постоянно проживающих (зарегистрированных) в Ташкенте;

лиц, посещающих Ташкент для лечения;

лиц из регионов, постоянного работающих в Ташкенте (при наличии документа, подтверждающего место работы);

лиц, вылетающих за границу через международный аэропорт Ташкента (при наличии билета на самолет);

иностранных граждан, прибывших в Узбекистан в качестве туристов, и водителей транспортных средств, перевозящих их, а в случае группы — переводчика или представителя туристической компании;

во всех случаях, касающихся грузоперевозок, а также строительных материалов (песок, щебень и др.), сельхозпродукции любыми видами транспорта и почтовых отправлений «Узбекистон почтаси»;

сотрудников системы здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы.

Минздрав призывает население соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические требования и активно участвовать в процессе вакцинации, чтобы не допустить новой волны пандемии коронавируса в стране.

«Газета.uz» писала, что с 28 июня все развлекательные заведения и пункты общественного питания будут работать с 8:00 до 20:00.

При этом в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Ташкенте начинается добровольная вакцинация всех групп населения старше 18 лет за счёт средств госбюджета.