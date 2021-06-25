Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 июня ознакомился со строительством ряда объектов в Ташкенте, сообщила пресс-служба главы государства.

Год назад президент ознакомился с проектом дороги и путепровода, которые соединят Сергелийский район с центром столицы. 26 декабря открылся мост по улице Кипчак, являющийся важной частью этой дороги. Сегодня с этого моста строятся новая дорога и еще один мост до улицы Чопонота.





Длина моста над Малой кольцевой дорогой и каналом Салар составит 788 м, а с учетом съездов — 950 м.

Сооружение строится «с применением передовых инженерных решений, по технологии преднапряженного железобетона». Как говорится в сообщении пресс-служба президента, это повышает прочность и безопасность сооружения. В частности, работы ведутся без остановки движения на Малой кольцевой и железной дороге.

«Это недорогая, надежная, удобная для нашего народа технология. С прицелом на будущее мы построим мосты еще во многих местах. Поэтому надо привезти сюда специалистов и студентов, показать им процесс, обучить современным технологиям», — сказал Шавкат Мирзиёев.

С моста строится новая шестикилометровая дорога до улицы Кипчак. На месте пересечения с Ташкентской кольцевой дорогой будет построен тоннель. Таким образом, улицы Чопонота в Чиланзарском районе и улица Кипчак в Сергелийском районе будут соединены.

В настоящее время автомобили, двигающиеся из Сергелийского района в центр города и обратно, в основном пользуются одной дорогой — улицей Янги Сергели. В связи с этим здесь постоянно возникают пробки, говорится в сообщении.





Новый шестиполосный мост и дорога будут иметь пропускную способность до 12 тысяч автомобилей в час. В результате загруженность дорог в Сергелийском районе снизится на 50%, время в пути сократится на 20−25 минут, следует из релиза пресс-службы.

Вдоль дорог установят энергосберегающие фонари. На свободных участках будут созданы зеленые зоны, проложены тротуары и велосипедные дорожки.

Здесь же состоялась презентация проекта по развитию придорожной инфраструктуры по улице Янги Узбекистон Кибрайского района Ташкентской области.





«Газета.uz» в своём расследовании выяснила, что стоимость строительства шестиполосной автодороги и трёх путепроводов, которые соединят Яккасарайский и Сергелийский районы Ташкента, увеличена с 280 млрд до 518,3 млрд сумов. Строительство ведёт Grand Road Tashkent. Правительство разрешило реализовать проект без тендера и проводить строительно-монтажные работы одновременно с разработкой проектно-сметной документации.

Хокимият столицы и генпроектировщик объяснили это ростом цен на стройматериалы и доработкой проекта.