Президент Шавкат Мирзиёев 26 декабря осмотрел мост, построенный на улице Кипчак в Сергелийском районе, сообщила пресс-служба главы государства.

Улица пересекается с железной дорогой «Ташкент-Ангрен». Проезжая часть улицы Кипчак была расширена до 8 полос, а над железной дорогой возведен мост длиной 772 м, в том чисте 445 метров в эстакадной части. Высота моста составляет 28 м.

По данным пресс-службы, мост способен обеспечивать непрерывное движение до 12 тысяч автомобилей в час. Кроме того, он соединяет между собой две крупные транспортные артерии — Ташкентскую кольцевую дорогу и объездную дорогу Янги Сергели. Все это создаст больше удобств для водителей, упростит движение и разгрузит другие дороги, говорится в сообщении.

«Когда началась пандемия, мы поставили цель выйти из нее еще более сильными. Все мы видим, что происходит в мире. В некоторых странах строительные работы порой прекращались. Наш народ дисциплинированно и сплоченно реализуют все свои планы. Вместе мы способны на многое», — сказал Шавкат Мирзиёев в беседе с представителями общественности столицы.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что три путепровода и 6 км новой автодороги свяжут Яккасарайский и Сергелийский районы Ташкента. Цель проекта, который планируется завершить в мае 2021 года, — снижение нагрузки на улице Янги Сергели, которая является единственной дорогой, связывающей Сергелийский район с центром столицы.



